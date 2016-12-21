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  1. TFF 1. Lig nefesleri kesiyor
Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 21 Aralık 2016, Çarşamba

Kar bahane futbol şahane

DÜN Bolu'da gerçekten çok yoğun bir kar, ağır bir saha ve dondurucu bir akşam vardı. Buna rağmen, ik takımın da futbolcuları da canla başla mücadele ederek tribünlere gelen taraftarları oynadıkları futbolla sevindirdi. Gerçekten de sanki futbolcular buz üzerinde slalom yapıyorlardı. Bunun yanında kontrollü, hücum futbolu oynayarak futbolu zenginleştirdiler. Beşiktaş takımı daha çok oynatmadığı futbolcuları oynatarak cumartesi günü oynanacak Gaziantepspor maçı için önlem aldı. Genç Muhammed Enes'i çok beğendim. Kaliteli bir kumaş. Biraz daha güçlenirse Güneş ona formayı verir.
Attırdığı golde çok önemli işler yaparak Kerim Frei'ye gol attırdı. Eslem, oynadıkça kendini buluyor. Ama daha iyi futbolcu olmak istiyorsa topu kenarlara değil dikine sürmeli. Kerim Frei, kupa golcüsü.
3 maçta 4 gol atarak kupa golcüsü olduğunu gösterdi. Yalnız hucümda oynayan Abobukar ve Ömer hiçbir varlık gösteremedi. Ben bu Olcay Şahan'a şaşırıyorum. Sezon başından beri sanki futbolu unutmuş. İnşallah bir an önce toparlar. Boluspor da TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayan bir takım. Beşiktaş karşısında da sahayı çok iyi kullandılar. Keşke Futbol Federasyonu böyle soğuk ve buzlu havalarda maçları gündüz oynatsa.
Hem maça daha çok taraftar gelir hem de futbolcuların sakatlanma riski azalır. Bolu'da iki takımın futbolcularının mücadelesini ve oynadıkları futbolu ayakta alkışlıyorum.
Onların alınlarından öpüyorum.
Aboubakar'a bir çift lafım var. Sezon başından bu yana kalelere 44 şut göndermiş ve sadece 3 gol atmışsın. Bir santrfora yakışmaz. Biraz daha çalışmalısın.
Son sözüm Atınç Nukan'a...
İyi kesicisin ama biraz ağırsın... Topu oyuna iyi sokamıyorsun.

MAÇIN EN iYiSi MUHAMMED
Genç Muhammed oynadığı futbolla alkışlandı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ OLCAY
Haftalardır çok kötü futbol oynuyor.

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