Kar bahane futbol şahane
Attırdığı golde çok önemli işler yaparak Kerim Frei'ye gol attırdı. Eslem, oynadıkça kendini buluyor. Ama daha iyi futbolcu olmak istiyorsa topu kenarlara değil dikine sürmeli. Kerim Frei, kupa golcüsü.
3 maçta 4 gol atarak kupa golcüsü olduğunu gösterdi. Yalnız hucümda oynayan Abobukar ve Ömer hiçbir varlık gösteremedi. Ben bu Olcay Şahan'a şaşırıyorum. Sezon başından beri sanki futbolu unutmuş. İnşallah bir an önce toparlar. Boluspor da TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayan bir takım. Beşiktaş karşısında da sahayı çok iyi kullandılar. Keşke Futbol Federasyonu böyle soğuk ve buzlu havalarda maçları gündüz oynatsa.
Hem maça daha çok taraftar gelir hem de futbolcuların sakatlanma riski azalır. Bolu'da iki takımın futbolcularının mücadelesini ve oynadıkları futbolu ayakta alkışlıyorum.
Onların alınlarından öpüyorum.
Aboubakar'a bir çift lafım var. Sezon başından bu yana kalelere 44 şut göndermiş ve sadece 3 gol atmışsın. Bir santrfora yakışmaz. Biraz daha çalışmalısın.
Son sözüm Atınç Nukan'a...
İyi kesicisin ama biraz ağırsın... Topu oyuna iyi sokamıyorsun.
MAÇIN EN iYiSi MUHAMMED
Genç Muhammed oynadığı futbolla alkışlandı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ OLCAY
Haftalardır çok kötü futbol oynuyor.
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- Hayri Ülgen
- Kar bahane futbol şahane
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