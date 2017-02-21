Rakka yolu
Trump'ın yemin ettiği günlerdeydi.
Kabaca şunu söylemiştim. Rakka gibi bir şehri diğer aktörlerin temizleme imkan ve niyetleri çok sınırlı. Günün sonunda Amerika istese de istemese de müdahil olmak zorunda kalacaktır. Rakka'nın temizlenmesi yerel aktörlerle olacak iş değil.
Devletler arası bir uyum ve Amerikan katılımı gerektirir.
Fakat "kulağı delik" uzmanlar hep bir ağızdan cevap verdi.
"Olmaz, olamaz" diye. Neden diye sordum. Çünkü Suriye'ye yapılacak bir müdahaleden sadece Obama değil, aynı zamanda askerler de kaçınmak gerektiğine inanıyormuş. Bu sadece bir Obama politikası değil, devlet politikasıymış.
Bu nedenle de Trump döneminde de değişmezmiş.
Bir uzmanı bırakın bir insanın bile buna inanması için ya saf olması gerek ya da kötü niyetli. Kendine uzman diyen birisi herhalde saf olduğunu kabul etmeyecektir. Geriye bir ihtimal kalıyor.
İnandığı için değil de öyle olmasını istediği için öyle konuşuyor.
Zaten Amerikan basınında da bu tür yayınlara maruz kaldık uzun bir süre.
Obama döneminin etkin isimlerinden biri bir gazete köşesinde hala bu iş için PYD'nin en iyi aktör olduğunu söylüyor.
Türkiye'nin de buna ikna edilmesi gerektiğini anlatıyor. Aslında o da inanmıyor söylediğine. Fakat başkalarını inandırmaya çalışıyor.
Döndük dolaştık geldik farklı bir noktaya. Bugün bir ay önceki konumda değiliz. Yine kulağı delik tipler başlamış yeni bir şarkı söylemeye. Geçenlerde gördüm. Bunlardan birisi "Amerika Rakka'ya gidebilir" demiş. Gider de dememiş. Gidebilir demiş. Hala inanası gelmiyor. Veya Amerika Rakka'ya gitmezse diye kendine bir çıkış yolu hazırlamış.
Neyse ama yine de büyük ilerleme.
Yeni yeni görmeye başladılar değişimi.
Etrafta konuşulur oldu artık bir Rakka operasyonu. Şimdi de bunun parametreleri tartışma konusu.
Rakka'ya kim gidecek? Nasıl gidecek?
Bu Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Birinci ihtimal Amerika'nın tek başına gitmesi.
Ama bu oldukça zayıf bir ihtimal.
Zira Amerika asker geçişi için olsun üs kullanım hakkı için olsun veya bir çeşit meşruiyet üretmek adına olsun tek başına gitmek istemeyecektir. Bu Türkiye'nin de tercih etmeyeceği bir ihtimal olur. Çünkü Amerika'nın sonra Suriye'de tek başına neler yapacağı belli olmaz. Irak bizim için oldukça kötü bir örnek.
İkinci bir ihtimal Amerika'nın PYD ile gitmesidir. Trump yönetiminden gelen sinyallar bunun tercih edilmeyeceği yönünde. Ve aslında stratejik olarak da PYD ile Rakka tipi bir operasyonun sonuçlanması da mümkün görünmüyor.
Fakat Amerikalıların PYD'yi hep bir kenarda tutmak isteyecekleri de çok belli.
Üçüncüsü ise bir Amerikan Rus ortaklığıdır. Baştan beri söylüyorum.
Bu da bizim için en az ikinci ihtimal kadar kötü bir senaryo. Fakat çok muhtemel görmüyorum. Amerika ile Rusya'nın çekişmesi ihtimali daha doğal ve yüksektir. Öyle ya da böyle Amerika Rusya ile birgün bir uzlaşıya varabilir.
Ama bunun içinde Türkiye de olacaktır.
Dördüncü ihtimal ise Türkiye ile Amerika'nın birlikte Rakka'ya doğru yürümesidir. Böyle bir durumda komutanın nasıl paylaşılacağı ve kuzey bölgeyi kimin kontrol edeceği ve başka katılımcı olup olmadığı da son derece önemli olacaktır. Fakat diğer senaryolara göre daha tercihe şayan olduğu ortada.
Beşinci ihtimal ise bir uluslararası koalisyon ihtimalidir. Böyle bir durumda Türkiye de katkı verebilir ve Suriye'de Amerika'nın veya Rusya'nın tek taraflı dizayna girişmesi de engellenebilir. Bu nedenle Türkiye için de cazip duruyor.
Yakın zamanda bu senaryoları konuşacak gibiyiz. Muhtemelen konu gündeme geldiğinde daha ayrıntıları tartışabiliriz. Fakat kabaca hikaye budur.
Türkiye dışlanmadığı ve kontrolü tek bir tarafa kaptırmadığı senaryolar için gündem kurmaya gayret etmeli.
Zira Rakka birgün temizlenecek ve yol arkadaşlığı Suriye'in kaderini belirleyecek.
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- Hasan Basri Yalçın
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