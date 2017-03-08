Hakkı Yalçın
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Kadınlar Günü
Kandil gibi kadınlar, ütülenmiş mendil gibi kadınlar.
Yaz çileği kadınlar, ömür çilesi kadınlar, Erkeklerin sömürgesi kadınlar, eli öpülesi kadınlar.
Erkeğin elinin kiri sayılan kadınlar, üçüncü şahsın şiiri kadınlar.
***
Her gün saçlarını yaptıran kadınlar, çocuklarına saçlarını süpürge yapan kadınlar.
Namuslu işçiliğin kıyısından sapmadığı için işsiz kalan kadınlar.
Düşlerini katlayıp çeyiz sandığına kaldıran kadınlar. Hükümet gibi kadınlar, köylü kadınlar, şehirli kadınlar.
***
Etrafı sarılan, nar gibi yarılan kadınlar.
Her yıl yeniden programlanan ve senede bir gün bile farkına varılmayan kadınlar.
Namusun dantelini ören kadınlar.
Aşk için can veren kadınlar.
İş kadınları, ev kadınları.
Gününüz kutlu olsun.
***
Kadınların erkek yanı, erkeklerin birkaç adım ötesindedir. O yüzden erkekler kadınlara yetişemedikleri için.
Sırtlarından vururlar!
***
Kadınların gördüklerini erkekler görebilseler.
Ve erkekler kadınlar gibi sevebilseler.
Dünya başka olurdu zaten.
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