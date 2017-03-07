Hakkı Yalçın
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Vitrin!
Amerikan filmlerinde gördüğümüz demokrasinin zerresini Amerikan siyasetinde görmeyiz.
Yıllardır teröristlere kucak açan Almanya'nın dilinden düşürmediği demokrasinin zerresini görmediğimiz gibi.
***
Köln'de yapılması gereken etkinliklerin iptal edilmesinin ardından Tayyip Erdoğan'ın isyanına baktım.
"Bize demokrasi dersi vereceksiniz ama orada bu ülkenin bakanını konuşturmayacaksınız." Noktayı koyduğu cümlenin anlamı büyük.
"Nazizmin bittiğini zannediyordum!" Bu meseleden çıkan sonuç.
Hakların temsilinin bittiği yerde demokrasi yoktur. Gerçeğin doğasına yönelik sözlerin hükmü vardır.
***
Almanya'nın her konuda ikili oynadığı ortadayken.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Viyana Havaalanı'na Türkiye'yi kötüleyen pankartlar açan Avusturya'nın, Almanya'ya eşlik etmesinin sırrı da buradadır.
"Ucube düşüncene beni de ortak edebilirsin!" Avusturya Başbakanı Christian Kern, Türk politikacılara Avrupa çapında miting yasağı getirilmesini isterken meselenin öznesi de bellidir.
"Birimiz ikimiz için!"
***
Avrupa'nın işbölümü böyledir.
Çıkarlarının iletişim ağları da, birbirlerine yaranmanın bağları da güçlüdür.
İffetin söylemiyle, nefretin söylemi arasındaki tercihleri de, birçoğunun "ne mal olduklarının" göstergesidir.
Aynı kaptan yemelerine mahsuben!
***
Bizim gençliğimizdeki Avrupa özlemiyle, karşımızda duran Avrupa arasındaki farkın yansımasını her biçimde görebiliyorsak.
Onların dünyayı yoldan çıkartan gerçeklerle yakın ilişkide olmalarını yadırgamayalım.
Nazi ruhunun onlara bahşettiği onursuz gerçekleri bünyelerinden atamayanlar, tarihin affetmediği sahnelerin içinde kalmayı da utanç saymazlar!
***
O yüzden asla vitrinlere güvenmeyin.
Aynen paslı tenekeler gibi, vitrinlerdeki montaj ustalığı da sadece gözleri boyar!
Tayyip Erdoğan da haklı olarak isyan eder.
Taşı gediğine koyar!
Ucuz filmler
Yeni düzen filmlerine bakınca, geçmişin sinema anlayışının ne kadar değerli olduğunu anlıyorum.
Basit konular ve hiçbir mesajı olmayan ürünler. Ve oyunculuktan nasibi almayan televizyon şöhretleri!
İster istemez aklımız eski güzelliklerde kalıyor.
"Televizyonlar eski Türk filmlerini neden bu kadar az yayınlıyor?" diye yetkililerden birine sormuştum da, aldığım cevaba bakın.
"Yeniler çok ucuz!" Basit olan ucuzdur!
Mutluluk Takvimi
Giymediklerini ihtiyacı olana ver.
Banyoda şarkı söyle.
Her yolculuğuna bir anı ekle.
Sevenlerin ahı
Yerde kalmıyor
Senin günahını
Yüreğin çeksin
Bir daha izime
Rastlayamazsın
Aşkı ayrılıkla
Öğreneceksin
Bu akşam İstanbul'u
Benden sorsunlar
Yarından sonra
Sen anlatırsın
Kim aşkta kazanmış
Kimmiş kaybeden
Onu da kalbine
Hatırlatırsın
Hakkı YALÇIN
- Haberler
- Yazarlar
- HAKKI YALÇIN
- Vitrin!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Yüreksizler! 07 Mart 2017, Salı Sahada yüreğiyle kök saldığını zannettiğimiz Mehmet Topal, kolay yoldan kazanılmış haram bir golün sahibi olmayı...
- Mutluluk 04 Mart 2017, Cumartesi Zenginliğin huzursuzluğunu yaşayacağınıza huzurun ölüsüne bile razı olun. "Hiçbir iyilik kötülüksüz kalmaz" deseler...
- Katil sürüleri 03 Mart 2017, Cuma Tayyip Erdoğan'dan İslam alemine DEAŞ çağrısı. "Müslümanları töhmet altında bırakan, masumları vahşice katleden...
- Bildiri! 02 Mart 2017, Perşembe Önceki sabah Bakırköy'de taksi beklerken, bir sokak köpeğinin yayaların arasındaki gezintisine takıldım. Kaldırımı...
- Beyaz Baretliler 01 Mart 2017, Çarşamba Oscar törenindeki skandal konuşuluyor da, asıl mesele "Suriye Sivil Savunması"nı temsil eden Beyaz Baretliler'in...