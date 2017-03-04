Hakkı Yalçın
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Mutluluk
"Hiçbir iyilik kötülüksüz kalmaz" deseler de, yüreğinizi güzelliğe ve iyiliğe azmettirin.
***
Neredeyse her gün kadın katliamlarının yaşandığı bir ülkede, tecavüz ve şiddete karşı mücadeleyi sadece kadınlara bırakmayın.
Delikanlılığın restorasyonu için bunlar şart.
***
Ağız alışkanlığıyla sık sık kullandığınız siyasi kavramların üzerinde bu kadar durmayın.
Kendini sabit fikirlere kilitlemiş birine "anahtar cümleler" kurmanın da alemi yok.
Fikrinizin ince gülünü, kabul etmeyenlerin kapısına bırakmanın da.
***
Organlarınızı, gönül verdiğiniz futbol takımına bağışlayacağınıza, gidin ihtiyacı olanlara bağışlayın.
Siz acımasız olursanız, hayattan da merhamet beklemeyin.
***
Yağmur yağarsa pencereyi açın, ıslanmaktan korkmayın.
İçiniz sıkılırsa bir dostunuzu arayın, birinin omzuna yaslanmaktan da korkmayın.
Öyle bir dostu bulabiliyorsanız tabi.
***
Hiçbir magazin haberini ciddiye almayın.
80 yaşındaki Ajda Pekkan'ın, "anne olmak istiyorum" sözlerine gülüp geçin.
Gazetelere manşet olmak için söylenmiş böyle bir cümlenin ardından, "Hiç olmazsa bir evlat edinseydi, ya da birkaç yoksul öğrenciye burs verseydi" diye düşünmekle, Ajda Pekkan'ı değil kendinizi rahatsız edersiniz.
***
Yaşadığınız aşkta neticeye varamıyorsanız.
Nedenlerle keyif bulun.
En basit test sorusunun altında bile cevap olarak 4 şık var.
***
İşinizde tutukluk yaptığınız zaman düşüncelerinizi yenileyin.
Hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığını bilin Kendinizin bile.
***
Gerçeği kendinize itiraf etmekten bile korkuyorsanız.
Başkasına sır vermenin bir yararı dokunmaz.
***
Çocukların üzerini aile yadigarı geleneklerle örtün.
Asla üşümezler.
***
İçinizdeki çocuğu hırpalamak kendi tasarrufunuzda olabilir.
Ama bedelini ödemek zorunda olduğunuzu da unutmayın.
Çocuk kalma hevesini kaybedenlerin, yaşama hevesi de kursağında kalır.
Suriyeli Kadınlar Korosu
Boğaziçi Üniversitesi, 7 Mart günü Türkiye'ye göç eden kadınlardan oluşan Suriyeli Kadınlar Korosu'nu ağırlayacak.
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Suriyeli Mültecilere Destek Ofisi bünyesinde kurulan ve "Şarkılarımızı unutmayacağız" sloganıyla yolan çıkan koro, Türkçe, Arapça ve Kürtçe şarkılar seslendirecek.
Şarkılar hayatın anlamıdır.
Bölünen sevgileri tamamlamak adına!
Yaralara pansuman niyetine.
Mutluluk Takvimi
Bir karış toprağa bile çiçek ek.
Sokak hayvanlarını koru.
Bahar hayalleri kur.
Gözlerim gülmüyor
Eskisi gibi
Aklımdan yaşanmış
Günler geçiyor
Şimdi sevgimizin
Hasat zamanı
Ben ektiğim sevgiyi
Eller biçiyor
Sayfalar dolusu
Mektuplar yazdım
Kalbim kan ağlıyor
Dilim susuyor
Vefasız sevgilim
Ellerin olmuş
Bıraktığım yerde
Yeller esiyor
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