Yol Durumu
  1. Bildiri!
Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
  •  
  • SMS
    Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
    Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
    HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
    Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
    Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
    Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
  • 03 Mart 2017, Cuma

Katil sürüleri

Tayyip Erdoğan'dan İslam alemine DEAŞ çağrısı.
"Müslümanları töhmet altında bırakan, masumları vahşice katleden katil sürülerini bölgemizden çekip atmalıyız." Silahların insanlığa yenileceği bir dünya özlemi bu.
Ama ne yazık ki, bölgemizde yıllanmış senaryoların "terörist otlağı" haline getirilen topraklar var.
Doğasında çiçeklerin, ağaçların filizlenmesi gereken bu topraklarda ölümler sebil.
Çocukların halısı olması gereken yerler mayınla dolu.

***
Masum ölümlerle kendilerine hayat bulanlar var.
Dünyanın bir ucundan bu topraklara taşınan silahlar, ahlaksız siyasetin getirisini hesaplamak üzerine kurulu.
Sözde bunlar imha ediliyor, ardından yenileri besleniyor.
Sadece isimleri değişiyor terörist örgütlerin.
İnsanları satın almak için dolarlar konuşuyor da.
Ne utançtır ki, satın alınmak için hazır kıta bekleyen şeytanlar da bol.

***
Onlar ki, masum insanların kellesini keserken Allah'ın adını alıyorlar ağızlarına.
Kadın, çocuk dinlemeden!
Katliam fotoğraflarını gurur posteri olarak dünyaya dağıtıyorlar.
Dünyanın şerefsiz ülkeleri de ellerini ovuşturuyor.
Çünkü bu topraklardaki barış, onların geleceğine örülmüş duvardır.
O yüzden bütün güzelliklerin kanını emip, insanları birbirine düşürerek, kaç yıllık planlarının karşılığını almak istiyorlar.
Bu topraklardaki insanların katledilmesi, kapitalist devletin itibarı ve çıkarları zedelenmesin diyedir.
Onların "terör için mücadele sözcükleri" de koca bir yalandan ibarettir.

***
Ölümün yorganıyla soğuk uykular.
Bu mudur çocuklara layık görülen!
Hürmet perdeleri çekilerken pencerelere.
Tencerelerde helal yemekler kaynarken.
O topraklar sokakta oynayan çocuklarını yemeğe çağıran anneler dünyası olmalıydı.
"Ben çocuklarımı bombalara doğurmadım" diye haykırmak yerine.
O çocuklar su birikintilerinin içine bırakmalıydı çıplak ayaklarını.
Kollarını ayaklarını koparan şerefsizliğin ellerine değil.

***
Bu topraklarda ateşi yeniden bulmalıyız belki de.
Düşlerimizi sevgiyle ve saygıyla ateşlemek için.
Dünya zalimlerinin karşısında teröre yenilmenin, Müslüman devletlerin kaderi olmadığını göstermek için.
Çünkü bu toprakları cehenneme çevirmek onların sahte cennetidir!

Telif haklarıymış!
Telif haklarının gasp edilmesinin tek güvencesi mahkemeler.
Ama mahkemeler kendilerinin tayin ettikleri bilirkişi raporlarına bile saygı göstermiyorsa.
Güçlü şirketler karşısında eser sahiplerinin hakları çatır çatır yenir.
Buna da fukara hukuk denir.
Haklar da herhalde sadece Allah katında ödenir!

Mutluluk Takvimi
Çocukta yeteneği keşfet.
Saygılı sürücü ol.
Garsonlara kibar davran.
Sırdaş ol.

Hiç kimse senin gibi
Vedasız terk etmedi
Hiçbir ayrılık beni
Böyle deli etmedi

Senin yokluğun olmaz
Sen yokken aşk bitmedi
Ne yeminler etmiştim
Unutmaya yetmedi

Demek ki çok sevmişim
Sevdamın gözü kara
Yoksa niye kanasın
Durup durup bu yara

Hakkı YALÇIN

Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar