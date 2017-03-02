Hakkı Yalçın
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Bildiri!
Kaldırımı süsleyen en güzel resim olarak.
Bir randevusu vardı da, yetişmek için zarif adımlarla yürüyordu sanki.
Sokak köpekleri her daim açtır. Onlar sadece insanların vicdanına yaslanırlar.
Sabahın erken saatinde, ne simitçinin tezgahına baktı, ne vitrinlerdeki yiyeceklere.
Oysa insanlar birbirlerine yiyecek gibi bakıyordu.
***
Hayvan sevmenin işçiliği bu topraklarda mücadeleyi gerektiriyor.
Vicdanlı insanlar hala çok.
Onlar hayvanların gözlerindeki imzasız dileklere, imzalı dilekçelerle destek verip yetkililerin kapılarını çalıyorlar.
***
Bakırköy'de hayvansever insanların gösterdiği duyarlılığı bilenlerdenim.
O yüzden soğuk kış günlerinde Bakırköy Belediyesi'nin sahip çıkamadığı hayvanlara, vatandaşlar sahip çıktı. Bütün köpeklerin üzeri evlerden gelen battaniyelerle örtüldü.
Bakırköy Belediyesi'nin sorumluluğundaki hayvan barınağında şu sıralar hayvanlar için sağlıksız bir düzen inşa ediliyor.
Daha önce 3 işlevsel veteriner, 3 teknik eleman, 1 köpek eğitmeni ve yeterli sayıda çalışanıyla hizmet veren Bakırköy Hayvan Barınağı şu anda şefliğe indirgendi.
Şehri köye dönüştürmek gibi.
Çalışanların kimileri tayin baskısı, kimileri sudan sebeplerle işten atıldı.
Toplam 16 personel.
Şimdi veteriner bile mevcut değil.
***
Barınakta mama yok. Yapılması gereken mama ihalesi yapılmadı.
Vatandaşın desteğiyle çevre restoranlardan artan yemeklerin hayvanlara dağıtılması için görüşmeler yapılıyor. 15 ileri derecede uyuz vakası var ve tedavileri yapılmıyor.
Yavru köpeklerin ölümlerinde geçen yıllara göre artış büyük.
Geçen yıl şeffaf olan barınak artık kapılarını kapatmış ve kimlik sorgusunda. Yakında elden çıkarılırsa hiç şaşırmam.
***
Hayvansever gönüllüler bütün bu durumu Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na defalarca ilettiler.
"Bakırköy Barınağı neden yok edilmek isteniyor?" diye sordular.
Başkan için duvarlara resimlerini bastırmak, böyle sorulara cevap vermekten daha anlamlı. O yüzden her şey hayvanların yaşamlarının zorluğu üzerinde gelişip gidiyor.
***
Düşündüm de. Bakırköy'de tek başına dolaşan o sokak köpeği, belki de bildiri dağıtıyordu.
Sahipsizliğe terk edilen arkadaşları için!
Onlardan çok var!
Mevsimlik ve paralı aşklarıyla yaşlanan ünlü şarkıcı, bir davette popüler işadamıyla sohbetteydi. Basitliğini sergilemek onun klasik tavrıydı ve söze girdi. "Sizden çocuk sahibi olmayı çok isterdim" dedi.
Adam gülümsedi.
"Ben de çok isterdim ama çok gezilmiş patikalarda çimen yeşermez."
Mutluluk Takvimi
Zenginlikle başarıyı karıştırma.
Bebekleri kokla.
Birini ağlatana kadar güldür.
Sen kaçan uykumsun
İkinci ruhum
Bir iç titremesi
Hassasiyetim
Gönüllü sürgünüm
Kendi sevdamda
Mahrumiyetim
Mahremiyetim
Senin gözlerinde
Kırık ışıklar
Sebebi ben miyim
Korkularının
Yazıl kaderime
Bir mühür gibi
Kaçıncı şahsıyım
Duygularının
Hakkı YALÇIN
- Haberler
- Yazarlar
- HAKKI YALÇIN
- Bildiri!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Beyaz Baretliler 01 Mart 2017, Çarşamba Oscar törenindeki skandal konuşuluyor da, asıl mesele "Suriye Sivil Savunması"nı temsil eden Beyaz Baretliler'in...
- İntihar nedeniyle sezon kapandı! 28 Şubat 2017, Salı Fenerbahçe'den beklenen refleks bu hafta da gerçekleşmedi. Vaziyeti kurtarma operasyonu yine başarısızlıkla sonuçlandı. Daha...
- Kahramanlar özlenir 28 Şubat 2017, Salı Hala darbe ihtimalinden söz ediliyor. Bu ülkede darbe için verecek can çok diye herhalde! 15 Temmuz FETÖ darbe...
- Ev kadınları 25 Şubat 2017, Cumartesi Bundan 10 yıl önce Türkan Şoray'la bir söyleşim olmuştu. Bir sinema yıldızı olmasının yanı sıra, ülkenin gerçeklerinden...
- TSK ve FETÖ 24 Şubat 2017, Cuma Bir darbe girişiminin oluşması kaç yıllık hizmetin ürünüdür, onu gençliğimizde öğrenmiştik. 12 Eylül darbesi,...