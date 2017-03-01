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Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba

Beyaz Baretliler

Oscar törenindeki skandal konuşuluyor da, asıl mesele "Suriye Sivil Savunması"nı temsil eden Beyaz Baretliler'in faaliyetlerini konu alan ve "Kısa Belgesel" dalında Oscar kazanan yapım.
Ve belgeselin yönetmeni Orlando Von Einsiedel'in teşekkür konuşmasında okuduğu, Beyaz Baretliler'in kurucusu Raid El Salih'in mesajı.
"Bu film bizim çalışmalarımızı dünyaya tanıttığı için müteşekkiriz.
Kuruluşumuza Kuran'daki 'Kim bir hayat kurtarırsa bütün insanlığı kurtarır' ayeti rehberlik ediyor. 82 binden fazla Suriyelinin hayatını kurtardık." Hamarat karıncalarla gönül köşkleri kurmak gibi.

***
Bu mesaj salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.
Sinema dünyaya gerçekleri yansıtmanın en anlamlı sanatıdır.
Suriye'deki insanları kurtarmak için ömrünü verenlerin, bu belgeselle dünyadaki vicdanlı insanlara vereceği de kaçınılmazdır.
Düşüncesine ışığı ve sevgiyi katanlar, milyonlarca insanı da peşlerine takarlar.
O yüzden gerçek emek ürünü filmler yüreklerde de ödülünü alır.

***
Bir hayat kurtarmak, Allah'ın insanlara bahşettiği bir yasaysa.
İnsanları öldürmek hangi hadsizliğin yasasıdır?
Bunu en iyi biçimde dünyanın zalim ülkelerine anlatmak gerekir. Ve terörün sırtından geçinen şeytanlara!
Mesaj verilmiştir.
"Kendine dön, şeytanlıktan vazgeç!"

***
Peki, dünyanın acımasız silah tüccarları hallerinden vazgeçer mi?
Geçmeseler de, şerefsizliğin kilidini kırmak ve onların kan dolu kadehlerini işaret etmiş olmak bile bir gururdur.
Dünyanın savaşla beslenen ülkeleri bu mesajdan nasibini alır mı?
Almasalar da, öldürdükleri çocukların onlara verdiği isimleri ömürlerinin sonuna kadar leke olarak taşıyacaklar.
Bu bile o emekçilerin gururudur!

***
Beyaz Baretliler'in 82 bin Suriyelinin hayatını kurtarması, bizim Suriyeli mültecilere açtığımız kapılar kadar değerlidir.
Zulüm endüstrisi can almayı sürdürse de.
Yürekli ve namuslu insanlar bir hayat kurtarmanın bütün insanlığı kurtarmak olduğunu unutmadan mücadelesini sürdürecektir.

***
O yüzden... Sinemanın bu insancıl gücünü seviyorum.
Televizyonların zarf skandalını özne yapmasını değil.
Sinemanın kalitesini seviyorum.
Televizyonların kahpe ilişkiler yumağını değil.

Çin turizmi
Çinliler ülkemizin turizmine giriyor.
Başlangıç olarak İstanbul'da 150 odalı, 300 rezidanslı bir otel açılıyor.
Üstelik 150 milyon dolarlık yatırıma 20 yıl müşteri garantisi veriliyor.
Dünya değişirken, adreslerin değişmesi de kaçınılmaz oluyor.
Çinlilerin ülkemize katacağı renk de cabası!

Mutluluk Takvimi
Çocuklara satranç oynamayı öğret.
Bebek patiğine zil tak.
Bitki çayı iç.
Vazoya çiçek koy.

Senin ara sıra
Yakalandığın
Sessiz harfli
Bakışların var
Yıllardır arayıp
Sende bulduğum
Güler yüzlü
Sabahların var

Gözlerin yeter de artar
İnsanı tanımak ne ki
Seni kaynaştırır bana
Adın bir soyadın iki

İkimiz de firariyiz
İkimiz de virane
Aramızda
Bir kahvelik mesafe
Kahve bahane

Hakkı YALÇIN
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