Hakkı Yalçın
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Kahramanlar özlenir
Bu ülkede darbe için verecek can çok diye herhalde!
15 Temmuz FETÖ darbe girişimini önleyen şehitlerden Ömer Halisdemir krediyle aldığı evinin bittiğini bile göremedi.
Diktiği meyve ağaçlarının bir simgesi var.
"Yıldırım düşecek diye dik duruşunu bozmaz!
Hiçbir ağaç!"
***
Bu ülkede darbeler şartlar ne olursa olsun kaybetmeye zorunludur.
O devirler geçti.
Kendi oluşturdukları koşulları, birilerine empoze etmeye çalışanların anlayamadığı budur.
Hayatını ihtilal malzemeleri satarak kazananlar, kolay yoldan zengin olmanın yolunu öğrenmiştir.
İnanmayan medyadaki züppelerin mal varlığını istesin.
Fikir zenginliğiyle kansız zenginlik arasındaki farka mahsuben!
***
Darbe özlemindeki katliam meraklıları değil, onlara karşı duranlardır aslolan!
Fırsattan istifade edenlerin değil, kahramanların hikayeleridir onurlu olan!
Hainler bir koyup bin alacağını sanır.
Kahramanlar her nefeste anılır.
***
Ömer Halisdemir'in eşinin içindeki acıyı hissedebiliyor muyuz?
Mahkemede, Ömer Halisdemir'e kurşun yağdıran Üsteğmen Mihrali Atmaca, kahpelik gecesinde kendisini savunurken, 'Ömer Halisdemir' dediği zaman eşinin isyanına baktım, "Onun adını ağzına alma" diye haykırdı.
Öfkesinin dağlaştığı besbelliydi.
15 Temmuz gecesinden beri içindeki öfkeyi gururla bastırmanın da bir sonu vardı çünkü.
Ağladığı gecelere ve hasretine mahsuben!
***
Kahramanların varisi olmak onurdur!
Bir insanın çok sevdiği varlığı kahraman da olsa her saniye özlenir.
"Yanımda olsaydı" duygusunun o yürekteki özlemi yadsınamaz.
O duygu hep bir yerde durur.
Kahramanlar mahşere kadar yalnız kalmaz.
Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz gecesi varlığındaki gurur, yokluğunda hasretle dışa vurur.
***
Ömer Halisdemir'in yerinde olmak isteyen binlerce, milyonlarca insan vardır ki.
Entrika eksperlerinin, cellatların ve hala darbe özlemine musallat olanların anlayamadığı da budur!
Sırayla!
Sinemanın olgun starlarından biri, bir tatil yöresinde karşılaştığı genç kıza kompliman yapınca, ummadığı bir cevapla karşılaştı.
"30 yıl önce gelmiş olsaydınız, ilgimi çekerdiniz." Geçmişin ünlü starı böyle bir karşılanmada altta kalmak istemedi.
"Ben buraya 30 yıl önce de gelmiştim.
Bugün sizin bana söylediğinizi, ben o zaman annenize söylemiştim."
Mutluluk Takvimi
Korkunu bilgiyle yen.
Ayaküstü atıştır.
Organlarını bağışla.
Oyuncak mağazasında dolaş.
Adına ağaç dik.
Tarlalardan başak başak
Ovalardan kucak kucak
Ekmek gibi sımsıcak
Türkülerin selamı var
Yangınların yalazından
Gecelerin ayazından
Baharından ilk yazından
Türkülerin selamı var
Hasret serdim kilim kilim
Acılandım dilim dilim
Özlemişler seni gülüm
Türkülerin selamı var
Üşüdüğüm gecelerden
Topraktaki sancılardan
Analardan bacılardan
Türkülerin selamı var
Hakkı YALÇIN
- Haberler
- Yazarlar
- HAKKI YALÇIN
- Kahramanlar özlenir
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İntihar nedeniyle sezon kapandı! 28 Şubat 2017, Salı Fenerbahçe'den beklenen refleks bu hafta da gerçekleşmedi. Vaziyeti kurtarma operasyonu yine başarısızlıkla sonuçlandı. Daha...
- Ev kadınları 25 Şubat 2017, Cumartesi Bundan 10 yıl önce Türkan Şoray'la bir söyleşim olmuştu. Bir sinema yıldızı olmasının yanı sıra, ülkenin gerçeklerinden...
- TSK ve FETÖ 24 Şubat 2017, Cuma Bir darbe girişiminin oluşması kaç yıllık hizmetin ürünüdür, onu gençliğimizde öğrenmiştik. 12 Eylül darbesi,...
- Tahammül! 23 Şubat 2017, Perşembe Nefretin ve şiddetin kendisine böyle bir pazar bulduğu bir ortamda, mezarlıklar sahibini mi bekliyor? Piyasa böyle...
- Kirli kutular! 22 Şubat 2017, Çarşamba Ekranlardaki kirli atıkların en çok çocukların üzerine boşaltıldığının farkında olan bir baba dün telefon açtı...