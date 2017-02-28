Vaziyeti kurtarma operasyonu yine başarısızlıkla sonuçlandı.
Daha önceki kayıpları olağan karşılayanlardan olağanüstü bir şey beklemek de bizlerin yanılgısı olsun.
Lens'in alın teri meydanında gösterdiği emeklerden utanmayanlar, elini kasıklarına soktu diye Van Persie'nin görevini yaptığını varsaydıysa!
"Bu takım böyle adamların müzesi değildir" diye isyan edişlerimiz günü kurtarmak isteyenlerin yanında anlam taşımadıysa! Biz bu takımdan çok şey bekledik!
Ne acıdır ki, futbolun gerçeklerini açığa çıkaran duruşlara kuruş verilmez. Ama bazılarına hem takımın şerefli formalarını verirler, hem de çuvalla para!
Kağıt peçetelerden kuş yapsanız, Ozan Tufan'dan daha yararlı olur.
Barlara rezervasyon kartlarına bakın en çok kimin ismi yazıyor?
Volkan Şen loş ışıklı akşamları sallarken, sahada sallanmayıp ne yapacak?
Van Persie'yi güncelleştirdim:
Yüzyılın ıskartası.
Van Der Viel ve Neustadter.
Bu adamları Fenerbahçe'ye getirenlerle, bu transferlere göz yumup Fenerbahçe'yi ketenpereye getirenler o kulüpten içeri sokulmamalı.
İntihar nedeniyle sezon kapandı.
Kimse tarih yazmaya çalışmasın.
Çünkü tarih onları yazıyor!