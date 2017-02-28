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Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 28 Şubat 2017, Salı

İntihar nedeniyle sezon kapandı!

Fenerbahçe'den beklenen refleks bu hafta da gerçekleşmedi.
Vaziyeti kurtarma operasyonu yine başarısızlıkla sonuçlandı.
Daha önceki kayıpları olağan karşılayanlardan olağanüstü bir şey beklemek de bizlerin yanılgısı olsun.
***
Denize düşen yılana sarılır misali, Emenike bilmem kaçıncı kez affedilirken, konuşma balonlarının içi gururlu sözcüklerle doldurulduysa.
Lens'in alın teri meydanında gösterdiği emeklerden utanmayanlar, elini kasıklarına soktu diye Van Persie'nin görevini yaptığını varsaydıysa!
"Bu takım böyle adamların müzesi değildir" diye isyan edişlerimiz günü kurtarmak isteyenlerin yanında anlam taşımadıysa! Biz bu takımdan çok şey bekledik!
Ne acıdır ki, futbolun gerçeklerini açığa çıkaran duruşlara kuruş verilmez. Ama bazılarına hem takımın şerefli formalarını verirler, hem de çuvalla para!
***
Advocaat posta koymayı teknik adamlık sayıyor da, kendi korkaklığı yüzünden kaybedilen puanları saymayı da öğretsinler ona.
Kağıt peçetelerden kuş yapsanız, Ozan Tufan'dan daha yararlı olur.
Barlara rezervasyon kartlarına bakın en çok kimin ismi yazıyor?
Volkan Şen loş ışıklı akşamları sallarken, sahada sallanmayıp ne yapacak?
Van Persie'yi güncelleştirdim:
Yüzyılın ıskartası.
Van Der Viel ve Neustadter.
Bu adamları Fenerbahçe'ye getirenlerle, bu transferlere göz yumup Fenerbahçe'yi ketenpereye getirenler o kulüpten içeri sokulmamalı.
***
Gördük ki sahada hayalet olarak gezinenler ancak hayal sepetini doldurabilir.
İntihar nedeniyle sezon kapandı.
Kimse tarih yazmaya çalışmasın.
Çünkü tarih onları yazıyor!

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