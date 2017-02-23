Hakkı Yalçın
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Tahammül!
Piyasa böyle istiyor diye.
***
Sevdanın anayurdunda merhamete bu denli sırtını dönmek nasıl oldu da, bu kadar bulaşıcı oldu?
Sevgiden saygıdan emekli mi oldu insanlar?
O yüzden sadece hayata mı teessüf edeceğiz?
Kahramanlık taslarken cinayetler!
***
Öfke suç yaratır azalmadıkça.
Aynı suçlar karşısında yasaları ayrı biçimde işletenler de, o suça ortaklık eder.
Zaafların en korkuncu haksızlığa yaslanmaktır.
Hala çocuklara tecavüz edenlerin bile cezalandırılmadığı bir düzende, çakalların gözü bebelerin üzerine çivilenirken!
***
Kendilerini bir dönem adaletin sahibi zanneden Fetö'nün uşaklarını mahkemede sırıtırken gördüğümüz zaman, onlardaki aymazlığın ruhlarında mevcut olduğunu anlıyoruz da.
Hala onların koruyucusu durumundaki büyükbaşların, maskeli balolardaki yürüyüşlerine akıl sır erdiremiyoruz dersek ne yazar!
İnsanların yuvalarını yıkanların, hala bu topraklarda yuvalanmış olması kanımıza dokunurken.
***
Kurulan cümleler bile galeyana geliyor artık.
Düşüncelere saygısızlık çığırından çıktı.
İnsanlar bir düşmanlık histerisinde, kendisinden gayrisine yaşam hakkı tanımayı reddeden bir güç gösterisinde üstelik.
Kardeşliğin ormanları cayır cayır yanarken, insanlar Anka olmaktan bıktı.
***
Başka ülkelerde "Mutluluk bakanları" kuruluyor.
Bizde yan bakanlara bile tahammül edilemiyor.
Arkası sağlam haksızlıkların önü açık kaldıkça, yüreklerdeki terörün kapılarını kapatmak mümkün değildir.
Hepimiz kardeşiz gerçeği unutulurken.
***
İnsanlar yaşadıkça kirlenir ama bu kadar da kinlenmez ki!
Herkes sorsun kendine.
"Bugün insanlık ve kardeşlik aşkına ne yaptım?" diye.
Hayat insanları sevecek kadar zaman tanımadı mı yoksa?
Zulmetmekten fırsat bulup da!
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne
Yazıyoruz ama hiçbir yararı yok.
E-5 Karayolu üzerinde Balmumcu girişi üzerindeki iki şeritli yolun tek şeridini 3 yıldır servis araçları gasp ediyor. Park yapmalarının bile mümkün olmadığı bir yerde, sabahtan akşama kadar bekliyorlar.
Trafiğe de kurallara da meydan okuyorlar.
İstanbul'daki trafik yetkililerine defalarca yazdım ama bir sonuç alamadım.
Belki Emniyet Genel Müdürlüğü bu yazıyı okur da, İstanbul'da halkın ve yasaların gücünü yok sayanlara oradan bir şeyler yaparlar.
Mutluluk Takvimi
Eski resimlerine bak.
Çocuklarının arkadaşlarını tanı.
Asansörde özel muhabbete girme.
Tek tesellim gözlerindi
Bakıp bakıp delirirdim
Bana öyle yakındın ki
Hep benimsin zannederdim
Bırakıp gittin beni
Yanarım için için
Yaralı kuşlar gibi
Sensiz ben bir hiçim
Duman gözlüm
Yaktın beni duman ettin
Acımadın ziyan ettin
Benim için yaşamaktın
Yaşamayı haram ettin
Hakkı YALÇIN
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