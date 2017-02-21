Öznesi Fener cümlesi virane

Üstelik bulunduğu yeri bile kaybetmenin anonsunda!
Hislerim ve gözlerim beni yanıltmıyorsa, futbolcuların çoğu Van Persie ile aynı tembellik örgütüne kayıtlılar!
O futbolcuların üzerinde sadece görkemli formaları kalmış.
İsimlerinin de iskeleti.
"Benden iyisini bulurlarsa alsınlar!" Yönetici sıfatıyla seyirci koltuklarında oturanlardan tepki bile yok.
Onlar sadece hakemler için konuşmakta usta!
Özel not: Fırdöndü Emenike'nin üç kez affedilmesi de, Fenerbahçeli yöneticilerin takımın asaletine ve geleceğine saldırı biçimidir.
Anlayabilirlerse eğer!
Bu sonuç kimin icadıdır derseniz.
Brütus'u kulübün içinde arasınlar.
"Ben gidersem Fenerbahçe batar" diyen adamda.
O yüzden Aziz Yıldırım kaldığı yerden devam! Harcanan yıllara!
İki sezondur altındaki minderleri yöneticiler tarafından yenilenen bir adamın, provokatör ustası olarak kupa maçının kazanılmasında oynadığı rol, bütün günahlarını sıfırlamıştır.
Kasımpaşa maçında cezalı, Krasnodar maçında izinli.
Bırakın formasını düzelten eli (!) kuşağında dolaşsın.
O eller kupa maçında halta yaradı ya, ayaklar kimin umurunda!
"Tahkim Kurulu üyelerinin gözüne çöp kaçarsa, Van Persie'yi çağırsınlar, sağ eliyle o çöpü temizlesin.
Daha çok gözlerine girer!"