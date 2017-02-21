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Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 21 Şubat 2017, Salı

Öznesi Fener cümlesi virane

Fenerbahçe'de ruhsuzluk kazanma duygusunu yok etti, şimdi şampiyonluk çıkmaz sokak durumunda.
Üstelik bulunduğu yeri bile kaybetmenin anonsunda!
Hislerim ve gözlerim beni yanıltmıyorsa, futbolcuların çoğu Van Persie ile aynı tembellik örgütüne kayıtlılar!
O futbolcuların üzerinde sadece görkemli formaları kalmış.
İsimlerinin de iskeleti.
***
İşin en trajikomik yanı, rakiplere karşı süklüm püklüm taktik üreten Advocaat'ın bile kabadayı kesilmesi.
"Benden iyisini bulurlarsa alsınlar!" Yönetici sıfatıyla seyirci koltuklarında oturanlardan tepki bile yok.
Onlar sadece hakemler için konuşmakta usta!
Özel not: Fırdöndü Emenike'nin üç kez affedilmesi de, Fenerbahçeli yöneticilerin takımın asaletine ve geleceğine saldırı biçimidir.
Anlayabilirlerse eğer!
***
Fenerbahçe kendi başına batmadı, batırdılar.
Bu sonuç kimin icadıdır derseniz.
Brütus'u kulübün içinde arasınlar.
"Ben gidersem Fenerbahçe batar" diyen adamda.
O yüzden Aziz Yıldırım kaldığı yerden devam! Harcanan yıllara!
***
Van Persie'yi takdir etmeli.
İki sezondur altındaki minderleri yöneticiler tarafından yenilenen bir adamın, provokatör ustası olarak kupa maçının kazanılmasında oynadığı rol, bütün günahlarını sıfırlamıştır.
Kasımpaşa maçında cezalı, Krasnodar maçında izinli.
Bırakın formasını düzelten eli (!) kuşağında dolaşsın.
O eller kupa maçında halta yaradı ya, ayaklar kimin umurunda!
***
Böyle bir adamın cezasını indiren Tahkim Kurulu üyelerine geçen haftadan kalan bir sözüm vardı, yazmazsam uyuyamam!
"Tahkim Kurulu üyelerinin gözüne çöp kaçarsa, Van Persie'yi çağırsınlar, sağ eliyle o çöpü temizlesin.
Daha çok gözlerine girer!"
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