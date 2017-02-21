Aynı nakarat!

Bunu her seçimde gördük.
O yüzden, "Cumhuriyet elden gidiyor" diyenler, AK Parti karşısında 10 kez seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalmasına da göz atsınlar.
Eğer ülkede bir şeyler ters gidiyorsa.
Gitmesi gerektiği yerde kalanların acizliği yüzündendir!
Korku felsefesiyle yerini korumayı harmayanlar yüzünden.
"Kapıları çalacağız." Hoş geldiniz!
Türkiye'de ayak basılmadık yer bırakmayan bir Cumhurbaşkanı'na karşı, yola çıkmaktan bahseden bir anlayışın hükmü olabilir mi?
İktidar partisinin 15 yıl gerisinden gelmek, kendini yeniden tanımlamaya yetmez.
Her şey hayatın içinde gizli.
Arılar bile çiçeklerine aşkla giderken, herkese ilham verememişler demek ki.
Herkes fikrini söylemekte özgür.
Her şeyden önemlisi halkın seçimine saygı göstermeye mecbur.
Bizlere yandaş diyorlar da, her gün gazetelerinden Tayyip Erdoğan'a nefret dolu satırlar yağdıranlar mı demokratik?
Kendilerindeki "nefret kandaşlığının" başka bir adı varsa, onu söylesinler bari!
Bir adam ertesi sabahında başka bir Türkiye'ye uyanacağımız gece, soysuz darbe girişimine karşı yürek ihtilali yaptı.
İnsanlar canlarını verdi, her gün kendisini eleştirenlerin, o gecenin hakkını verdiklerini de görmedim.
Bir adam dünya çapında ekonomik ve bombalı terör saldırısına uğradı da, ülkesini ayakta tuttu.
İnsanlara hak ettiğini iade etme nezaketini göstermeyen ama nefretini bir saniye eksik etmeyenlere itibar göstermek mümkün mü?
Cumhuriyet'in de sonu değil.
Cumhuriyeti halk korur zaten, gazeteciler ve politikacılar değil.
"Cumhuriyet elden gidiyor" korkusunu özne yapmaktan çıkarıp, kendi içlerindeki yanlışları bertaraf etsinler.
Ya da sürekli yenildikleri bir insana karşı hayatlarında bir kez olsun seçim projesi geliştirmeyi düşünsünler.
Çocuk işçiler
İstanbul Küçükpazar semtinde çocuk işçilerin görüntülerine baktım.
Rutubet kokan eski hanlarda insanlık dışı şartlarda çalıştırılan çocuklara. Ayda 400 ile 600 lira arasında ücret alıyorlar.
İnsanların bu ücrete mecbur kalması başka, insanları mecbur olduğu için ezmek ve sömürmek başka.
Onlar çaresizliklerini patronlarına bağışlayan, patronların da bu görüntülerden keyif aldığı harcanan çocuklar.
Onların patronlarını yargılamadıkça, çocukların sadece isimleri değişecektir.
Mutluluk Takvimi
Aç insanı geri çevirme.
Yağmura içeriden bak.
İşindeki stresi eve taşıma.
Başka tene bulaşmış
Kirli sabahların var
Senin boyunu aşmış
Büyük günahların var
Bir leke gibi kalsın
Alnında ihanetin
Mahşere dek silinmez
Bendeki bu nefretin
Koptuğu yerde bırak
Bu masal böyle bitsin
Bir zaman her şeyimdin
Artık hiçbir şeyimsin
Hakkı YALÇIN