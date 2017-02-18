Hakkı Yalçın
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Eski çocuklar
O haylaz çocukların huyunda.
Tahta atlarını kara bahtına süren.
Güneşi ayaklarında sektiren yüzlerce defa.
Utangaç sarmaşıklar gibi birbirine sarılan.
***
Eski çocukların soyundayız hala.
Mahallenin neferleri, Avrupa'nın haçlı seferlerini kitaplardan ezberleyen.
Kağıt mendil bilmeyen.
Dolarla euro'yla işi olmayan.
Kendilerine insanca yaşamı bile layık görmeyenleri bağışlayan.
Mezarlıktan geçerken içinden dualar okuyan.
***
Eski cesaretlerin koynundayız hala.
Tren camlarından sarkan.
Cennet ve cehennem önümüzden akıp giderken, Allah'tan korkan.
Kaderin kıyılarında gezinirken, saltanat kayıklarına binmeyen, ıskarta sandallardan inmeyen.
Hala uçaklara zaman zaman "tayyare" diyen.
Ve eski moda pantolonları bile özleyen.
***
Eski çocukların parasız yatılı hüznündeyiz hala.
Siyah beyaz acıklı filmlere ağlayan.
Misafir gittiği evde yattığı çarşafların bozulmasından bile korkan.
Sokak köpeklerinin gözlerinin derinliğinde kaybolurken.
Hala adresini bulamamış bir mektup gibi elden ele dolaşan.
***
Hayatın anlamını ararken kaybolan güzelliklerin kuyusundayız hala.
Şimdiki zamanın çakallarına bakınca, çocukluğunun eşkıyalarını özleyen.
Çocuklara tecavüz edenleri görünce lokmasını öfkeyle çiğneyen.
Dolap çevirmeyen, güneşin kum saatini tersine çeviren.
Yüreğinin kapılarını politikaya kapatan.
Cami avlularında güvercinlere yem atan.
Haksızlığın ordularını hallaç pamuğu gibi dağıtan.
***
Elindeki çizgilerde kaderini arayan çocuklarla oyundayız hala.
Mavi nurdan bir ırmak gölgede bir salıncak üzerinde.
Pişmanlığın yasını tutmadan, en masum sevdalara mührünü basan.
Ömürleri; anahtarı kaybolmuş bir kelepçe gibi.
Yine de yoksullara eli açık, soysuz zenginlere yumrukları sıkılı.
***
Siyah beyaz fotoğrafların içindeyiz hala Yaşlanmaya yetecek kadar yaşamış.
İki gözü iki göktaşı.
Hayatın Araf'ında ölümün arkadaşı.
38 günlük bebek
Van'ın İpekyolu ilçesinde getirildiği hastanede 38 günlük bebeğin üzerindeki izlere bakın. Kafatasında kırık, ısırıklar ve cinsel istismar.
Tedaviye alınan bebeğin ölümüyle sonuçlanan bir dava.
Tutuklu ve şüpheli anne, erkek arkadaşını suçluyor.
Görüyoruz ki, erkeklik öldü, insanlık öldü.
38 günlük bebek de onların sayesinde öldü.
Ama onlara arka çıkan yasalar yaşıyor!
Mutluluk Takvimi
Mucizeye inan.
Kimseye davetsiz misafir gitme.
Kendi modanı yarat.
Çocukları koru.
Biten bir aşkın
Hikayesiydi
Ayrılıkları anlatırdı
Gözlerin
Bazen resmini
Çizerdin bana
O dalgalı
Boş denizlerin
Yüreğim şimdi
Çok uzaklarda
Hasretin kalbimi
Sardı diz boyu
Yalnızım
Sancılı ve efkarlı
Sensiz dinliyorum
Rodrigo'yu
Hakkı YALÇIN
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