Hakkı Yalçın
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Zavallılar!
Biz böyle durumlara "Denize düşen yılana sarılır" deriz.
Takımını yarı yolda bırakan Tudor gibilerine hakkını para olarak ödeyen Galatasaray Kulubü'ne karşılık.
Biz böyle adamlara üç paralık değer vermeyiz!
Kaypaklığın balçığına bulaşmış Tudor gibilerinin, İstanbul'a gelmeden önce üzerine hortumla su sıkılmasını öneririz!
Ya da adım attığı her yerde ayağına galoş giydirsinler!
***
Bu konudaki asıl suçlunun, bir teknik adamı transfer ederken karakter tahlili yapmayı uygun görmeyen Karabükspor Yönetimi.
Özellikle de Feridun Tankut!
Onlar Yücel İldiz gibi namuslu, karakterli ve başarılı bir teknik adamın kendilerine yaptıkları hizmeti inkar ettiler.
İki sezon kendilerini Süper Lig'e çıkaran, küçük bir bütçeyle ligde çok başarılı olan beyefendi bir teknik adama büyük haksızlık ettiler.
Şimdi bedelini ödüyorlar.
Transferde müsriflikle besledikleri Tudor'un ihanetini de şimdi rozet yapsınlar!
***
Gelelim Galatasaray'a.
Ayakta kalabilmek için rakibinin teknik direktörünü elinden almayı büyüklük sayan hey gidinin Galatasaray'ı.
Racona da ters, sportif asalete de!
Hangi Galatasaraylı yönetici görebiliriz ki, böyle yakışıksız bir transfere başını eğsin!
Madem öyle, bu zavallı alışverişi gurur sayanlar, Tudor için üç gün üç gece parti versin bari.
Böyle bir ihanet starının geldiğine değsin!
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