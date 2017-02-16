Hakkı Yalçın
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İnsanlık çürümesi!
Hem de defalarca.
9 ve 10'ncu sınıf öğrencisi çocuklar durumu korkularından kimselere anlatamıyorlar.
Müdür de "kimseye söylemeyin" diyor.
Durum BİMER'e yapılan şikayetle ortaya çıktı.
Ama asıl mesele okul müdürünün Edirne'de görevde olduğu sürede benzer suçlamalardan soruşturma geçirmesi.
Bu meselenin öznesi; bir ahlaksızı bağışlamak onun ahlaksızlığı yenilemesine yarar!
Bu ülkede en kolay bağışlanan gerçeklerden biridir; cinsel taciz!
Taciz koleksiyoncularına cesaret veren de bu!
***
Çocuklara okullarda bile cinsel tacizde bulunulması, çocuklarımızın hiçbir yerde emniyette olmadığının göstergesidir.
Son yıllarda gördüğümüz birçok örnek bunun kanıtı.
Bunların sebebi; gittikçe bozulan ahlak ve böyle insanları görevden almak için geç kalınmışlık!
Okullarda" baba" rolünü üstlenmesi gereken adamların, insan içine çıkamayacak kadar çirkinliklerin sahibi olduğu halde okul müdürü olabilmesi!
Tacizci bir okul müdürüne, "Bir insanın en önemli organı yüreğidir!" dersek bir anlam ifade eder mi acaba?
Kalbi kasıklarında atarken!
***
Ayrıca o okul müdürüne verilecek cezanın ne olacağını sanıyorsunuz?
"Komploya uğradım" diyerek kendini savunur.
Ağzını dikseler ne fayda!
Mahkemeye bir kravat takarak gider.
İndirimden faydalanmasa ne yazar!
Vicdanlar hızla çürürken, böylelerinin daha hızlı biçimde üremesinin önüne geçebilecek insanlığı harekete geçirmeliyiz.
Yasalarla birlikte.
***
Aileler için de parantez açmak istiyorum.
Çocuklarına cesaret vermeyi öğrenmek zorundalar.
Çocuklarına, başlarına gelebilecek her türlü kazanın, belanın kendilerine anlatılmalarını öğretmeleri zorunlu.
Aradaki zamanı en iyi biçimde ahlaksızlığın varisleri kullanıyor çünkü!
***
O okul müdürünün canı cehenneme!
Asıl mesele o çocukları yeniden kazanmak!
Bir ihtimal "yaşıyor" sanılacaklar ama onlar yarı ölü çocuklar!
Büyümeleri de zor!
Büyürken bu korkuyu sayıklamaktan kurtulmaları da!
***
Fedakar baba
Ekonomik durgunlukta babaların fedakarlığı öne çıkmış. Alışverişlerde çocuklarına ve eşlerine öncülük tanıyan babalar, eldeki takım elbiselerle durumu idare etme pozisyonu almış.
Çocuklarına tasarrufu öğreten babaların da konuya dahil edilmesi gerekir. Çünkü bugünün fedakar babası, fedakarlık eğitimini çocukken almıştır.
***
Yine öğrencilerini taciz eden okul müdürü haberi. Ahlaksızlığa eğilimli olanların eğitimi olamaz!
***
Mutluluk Takvimi
♦ Odanı kendin topla.
♦ Günü kitapçıda geçir.
♦ Gözün tok olsun.
♦ Renkli bere kullan.
***
Bir dünya yarattı
İnsanlar için
Kalplerden kin değil
Sevgi bekledi
Kardeşliğe doğru
Uzansın eller
Allah insanlara
Seviniz dedi
Kalplerden acıyı
Silip yeniden
Bir sevgi yumağı
Olup da birden
Çirkinmiş güzelmiş
Hiç düşünmeden
Allah insanlara
Seviniz dedi
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- İnsanlık çürümesi!
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