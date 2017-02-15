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Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba

Sıcak umutların Enerji Bakanı

Hayati konularımızdan biri enerji.
İlk kez bir Enerji Bakanı'nın toplumun bu kadar yakınında olduğunu görüyorum.
Sesli düşünüyor.
Bilgilerin kaynağı hayal gücü değil, çalışma gücü.
Geleceğin dünyasındaki hazinenin yerini de işaret ediyor.
"Enerji ihracı!"

***

Üstelik bu açıklamalar halkın anlayacağı dilde yapılıyor.
Enerji Bakanı Berat Albayrak için halk enerjinin ta kendisi.
Enerji de halkın bugünü ve yarını.

***

Son 10 yılda madenlerle birlikte enerji ithalatımız 500 milyar dolar.
Büyük bir gider bilançosu.
Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın planlı programlı bir yapılanmanın ardından şartların oluşturulması halinde, 10 yıl sonrasında enerji ihraç eden ülke konumuna gireceğimizi belirten açıklamalarını okudum.
Bunun gerçekleşmesi bir ülkenin kurtuluşu demek. Yerli kaynakların en üst düzeyde kullanıldığı döneme geçtik.
3 yıl sonra enerjimizin 3'te 2'sinin yerli kaynaklardan kullanılması hedeflendi bile.

***

Normal zamanlardan geçmeyen bir ülke için enerjinin önemi ortaya çıkarken, Berat Albayrak'ın işaret ettiği noktaya baktım.
"Her türlü riske hazırlıklı bir altyapıya sahip olmak." Bu konuda yatarımlar her mevsim büyüyor.
Enerji hatlarının güvenliğini sağlamak da, enerji üretiminin kapasitesini artırmak kadar önemli.
Doğalgaz üretimimiz artıyor.
Doğalgaz ithal ettiğimiz 4 ülkenin tamamıyla sıkıntı yaşansa da vatandaşın ısınmada, sanayinin çalışmada duyduğu gazı sağlayabilme hedefinden çok üstlere çıkmanın hesapları bunlar.
Bağımlılığın atmosferinden çıkmanın formülleri hayata geçirilirken, sırf enerji ihraç ettikleri için bizlere diş geçirmek isteyenlere de harika bir mesaj.

***

Berat Albayrak'ın enerji politikaları noktasında hazırlığına başladığı "enerjinin stratejik kitabındaki" ilk kural.
"Bakanlar değişir ama Türkiye'nin enerji politikalarında stratejileri değişmemeli." Meselenin öznesi; 2023 Türkiye'sinde tüm senaryolara hazırlıklı, maliyetlerin düşürüldüğü, rekabetin artırıldığı ve ekonomimizi büyütmeye yönelik bir vizyon oluşturulması.
Berat Albayrak bu yolculukta temkinli, iradeli ve disiplinli.
Umutların müjdecisi olarak, her şeyden önemlisi bilgili ve enerjik.

***

Açık alınla çıkılan her mücadelenin öncüsüne saygılarımı sunarım.
Hele mesele memleketse!

***

İlginç

Hangi ülkelerin vatandaşları cennette ve cehennemde hangi işleri kapar?
Cennette.
Polisler İngiliz'dir, aşçılar Fransız, tamirciler Alman, aşıklar İtalyan.
Ve bütün işleri İsviçreliler yürütür.
Cehennemde.
Polisler Alman'dır, aşçılar İngiliz.
Tamirciler Fransız, aşıklar İsviçreli.
Ve bütün işleri İtalyanlar çekip çevirir. araştırma

***

Mutluluk Takvimi
♦ Atlara dokun.
♦ Çocuklara kendi çocukluğunu anlat.
♦ Ellerin bakımlı olsun.

***

Bu yılın modası; deli gömlekleri. Aklını şeytanlığa kullananlara inat.

***

Başka tene bulaşmış
Kirli sabahların var
Senin boyunu aşmış
Büyük günahların var

Bir leke gibi kalsın
Alnında ihanetin
Mahşere dek silinmez
Bendeki bu nefretin

Koptuğu yerde bırak
Bu masal böyle bitsin
Bir zaman her şeyimdin
Artık hiçbir şeyimsin

HAKKI YALÇIN




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