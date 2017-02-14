Kundakçılar!

Aradaki puan farklarını kimse sorun etmesin. Puanların sebil edileceği çok maçlar göreceğiz daha.
Çünkü liderliğin çekirdeğini oluşturan "kaliteli futbol" değil.
O yüzden üstteki takımların rüya görmek yerine aynaya bakmaları önemle rica olunur.
Alttan gelen Trabzonspor'un katlamalı seferlere başladığını da inkar etmeden!
Maçtan önce kazanmak için plan yapanlar, futbolcularının ruhsal durumunu hesaba katmadıkları için yolda kaldılar.
Gerçek bir lider sadece diğerlerinin kaybetmesiyle teselli bulamaz.
Bu sezon üçüncü kez sahadan atılması gereken Quaresma, Karabük maçında da korunmaya alındı.
Adalet isteyenler, böyle bir ganimeti reddetsin de göreyim!
Hedef liderlik olduğu zaman, rakibin gücünü unutmak gibi bir gaflet duygusu oluştu belki de.
Galatasaray haftanın en aciz takımıydı. Riekerink gibi bir alabora ustasına sahipsen, bir takım kendisine böyle bir ceza keser, diğer takımların kayıplarını da teker teker iade eder.
10 kişilik Bursa karşısında maçı koparacak eylemi gerçekleştiremediler.
Cesareti olmayanın kazanmaya da hakkı yoktur. Eski yanlışlarını naftalinleyen Advocaat'ın eseri olarak!
Pahalı asalakları için "pembe gözlük takanlar, çıplak gözle bu adama baksın çok şey öğrenir. En azından ne kadar "transfer enayisi" olduklarını!