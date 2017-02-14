Yol Durumu
  1. Sevgililer Günü
Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
  •  
  • SMS
    Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
    Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
    HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
    Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
    Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
    Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
  • 14 Şubat 2017, Salı

Kundakçılar!

Hafta sonunda gördük ki, üst kattakiler sırayla kendilerini kundakladı. Sonra da herkes birbirinin kayıplarına itfaiye oluverdi!
Aradaki puan farklarını kimse sorun etmesin. Puanların sebil edileceği çok maçlar göreceğiz daha.
Çünkü liderliğin çekirdeğini oluşturan "kaliteli futbol" değil.
O yüzden üstteki takımların rüya görmek yerine aynaya bakmaları önemle rica olunur.
Alttan gelen Trabzonspor'un katlamalı seferlere başladığını da inkar etmeden!
***
Beşiktaş'ın kupa maçında genetiğiyle oynandı, oynayanlar da sahada futbol oynamayan oyuncular.
Maçtan önce kazanmak için plan yapanlar, futbolcularının ruhsal durumunu hesaba katmadıkları için yolda kaldılar.
Gerçek bir lider sadece diğerlerinin kaybetmesiyle teselli bulamaz.
Bu sezon üçüncü kez sahadan atılması gereken Quaresma, Karabük maçında da korunmaya alındı.
Adalet isteyenler, böyle bir ganimeti reddetsin de göreyim!
***
Sezon başından beri büyüklüğe kapılmadan özgüven içinde futbol oynayan Başakşehir, Kasımpaşa karşısında yerle bir oldu.
Hedef liderlik olduğu zaman, rakibin gücünü unutmak gibi bir gaflet duygusu oluştu belki de.
Galatasaray haftanın en aciz takımıydı. Riekerink gibi bir alabora ustasına sahipsen, bir takım kendisine böyle bir ceza keser, diğer takımların kayıplarını da teker teker iade eder.
***
Fenerbahçe'ye gelince, onlar yine puan kaybetme sendromuna kapıldılar.
10 kişilik Bursa karşısında maçı koparacak eylemi gerçekleştiremediler.
Cesareti olmayanın kazanmaya da hakkı yoktur. Eski yanlışlarını naftalinleyen Advocaat'ın eseri olarak!
***
Serkan Çınar denen hakemin katlettiği Antalyaspor'da Samuel Eto'o, bir takım nasıl sahiplenir gösterdi.
Pahalı asalakları için "pembe gözlük takanlar, çıplak gözle bu adama baksın çok şey öğrenir. En azından ne kadar "transfer enayisi" olduklarını!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar