Hakkı Yalçın
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Tayyip Erdoğan’a borcum var!
15 Temmuz'un darbeci 65 generali de, 1982 yılında Silahlı Kuvvetlere giriş yapmış.
Bu kansız yapılanmada sihirli sözcük: 12 Eylül darbesi.
Mimarı Kenan Evren ve saz arkadaşları.
Arkasındaki güç Amerika.
Bugün hala FETÖ'nün korunmasının sırrı da burada!
Her darbenin uşaklarını korumak onların yasasında var.
***
Amerika askerlerimize bedava verdiği botların ve çocuklara dağıttığı süt tozlarının karşılığını her zaman fazlasıyla aldı.C anlar aldı, topraklar aldı her şeyden önemlisi geleceğimizi aldı.
Bu dünyada demokrasi yoksa sebebi Amerika'nın varlığıdır.
***
Hafife alınan gerçeklerin nasıl ağır bedeller ödettiğini 15 Temmuz gecesi gördük.
16 Temmuz sabahı başka bir ülkeye uyanacaktık!
Amerika'nın generalleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin giysileriyle 1982 yılında başlattıkları planı, FETÖ'nün emriyle yürürlüğe koymak istediler.
Ve hala pislikler temizlenemiyor!
***
Bugün "Memleket elden gidiyor" diye bir tablo çiziliyor da.
15 Temmuz gecesini kimse unutmasın.
O gece elden gitmesi an meselesi olan bir Türkiye gerçeği vardı.
O gerçeğin önündeki heykelin bir adı demokrasi olsa da.
Diğer adı Tayyip Erdoğan'dı.
Ben bu yaşıma kadar, sevdiği bir lider için gözü kapalı ölüme gidildiğini hiç görmemiştim.
Hiçbir lider o gecenin kaderini değiştiremezdi.
Tayyip Erdoğan'dan başka.
***
O geceki hadisenin hacmi bazıları tarafından küçümsense de.
O gecenin şehitlerinin nezdinde ben kendimi Tayyip Erdoğan'a borçlu hissediyorum.
O gece bir ülke yıkılmadıysa sihirli sözcük de "Tayyip Erdoğan"dı.
O gecenin mağrur ışığı da!
***
12 Eylül'le kaybettiklerimizi kazanmak için çok çalıştık.
15 Temmuz'u temizlemek için hala çalışıyoruz.
Ama Amerika'nın bu topraklarda her zaman "b planı" olduğunu unutmayalım.
Silahlı ya da silahsız kuvvetlerin içinde Amerika'ya uşaklık edecek nice insan bu topraklarda mevcutken!
***
Voleybol topu
Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda içlerine patlayıcı konmuş 6 voleybol topu ele geçirildi.
Kansızlığın en bariz halinde, terörün nasıl kalleş tuzaklara sığındığını gösteren önemli bir delil.
Voleybol topunu bile bomba haline getirenler çocuk mu tanır, bebek mi?
O toplar en masum oyunların içinde bile çocukları bekleyen bir tehlikenin işaretidir.
***
İyilikler karaborsa! Artık sahaflarda bile bulunmuyor gerçek aşklar.
***
Mutluluk Takvimi
♦ Sokak kedilerine ziyafet çek.
♦ İlaçları çocuklardan uzak tut.
♦ Emniyet kemerini tak.
***
Kaldırımları uyutmadım
Dün gece
Eski bir tüfek gibi
Dimdik
Sevdamız yok artık
Ben kimi sevdim
Böyle delice
Peki biz kimdik
Bu masalda suçlu
Aramayalım
Biz de yavaş yavaş
Azaldık belki
Şu yalan dünyada
Her şeyimizi
Kaybetmek için
Kazandık belki
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- Tayyip Erdoğan’a borcum var!
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