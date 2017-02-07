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Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 07 Şubat 2017, Salı

Sportmenlik abazanları!

Bu ülkede sportmenlik bir hayal ürünüdür.
Gerçek olan futbolun her mevsim biraz daha çamura battığı.
Pazar günkü derbide futbolcu çirkinliklerinin yönetici açıklamalarıyla kardeş olduğunu gördüğüm zaman.
"Sportmenlik abazanları konuşuyor" dedim.
İnsanlığın, zarafetin ve futbol kalitesinin temsil gücü yok olduysa.
"Kanalizasyon tıkandı" diye not düştüm. "Gözyaşı musluklarıyla açamazsınız!"
***
Pazar gecesi provokatör ustası Van Persie'ye baktım.
Tribünlere çıkardığı dili, elini soktuğu yeri gördükten sonra onun için söylenecek sözüm belli.
"Yüzü utanç tutmuyor!" Beyefendi zannettiğimiz birinin bu çirkin hallerine mahsuben, başına çorap geçirsek nafile!
Futbolunu ve ismini kemirirken, elde bir karakteri kalmıştı, o da gitti.
***
Köprü altı bitirimlerinin zarafetini bile göremediğimiz bir adamı Beşiktaş'ta kaptan yapıyorlarsa.
Oğuzhan Yakup'un burnundan kıl aldırmayan hallerini de poster yapsınlar.
Nasılsa sportmenliğin sahibi kalmadı!
Kazanırken değer verdiği kupayı, elenirken aşağılamayı maharet sayan Fikret Orman'a baktım.
Bende eskiden kalma zarif bir fotoğrafı vardı da, süt kupasının içine attım!
***
Bu sezon hakemleri anlatmaya gerek yok zaten.
Eyyamcı bir hakemin kendisinden imzalı düdük isteyen birine maç sonu açıklaması.
"Ben düdüğümü şeytana bağışladım."
***
Merhamet eğitiminin olmadığı futbolda asaleti aramasın kimse.
Bu fotoğraflar daha çok çekilecek.
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