Paranın tadı

Zengin bir çakalın oğlu otomobiliyle 9 yaşındaki çocuğa çarpıyor.
Çocuk beyin ameliyatına alınırken, çocuğa çarpan zengin çakalın oğlu babasına sığınıyor.
Baba suçlu oğluna benzeyen birini gönderiyor karakola.
Suçu üstlenmesi için cebine parasını da koyuyor.
Gerçek suçlu, babasının hazırladığı pasaportu ve cebine konan paralarla yurtdışında tatile gidiyor.
Dizinin öznesi: Parası olan çakallar katili bile ipten alır.
O yüzden böyle zengin çakalların züppe çocukları ne yasadan korkuyor.
Ne cinayet işlemekten.
Alkollü araç kullanarak polisin ölümüne sebep olan zenginin oğlunu görmedik mi?
Halay çekiyor yasalara!
Televizyonlar böylelerine gereken cesareti ve ilhamı verdikten sonra, babasının parasına güvenen katiller şenliği başladı.
Bir festival havasında kutluyorlar katliamlarını.
Adaletsizliğin kahkahaları eşliğinde.
O yüzden para ölüm topluyor, suç işletmeye yönelik çağrılarla.
Televizyon dizileri de tercümanlık yapıyor.
Gerçek sanatın da, sanatçının da değeri yok.
Üç paralık şöhretler geçidinde, kalitenin ve asaletin sorgusu da kalmadı.
Popüler at sinekleri her şeyin ötesinde.
Fotokopiyle çoğaltışmış modeller olarak.
Çirkinliklerin tahtına oturanlardan, asaletin yeniden inşa edilmesini beklemek nafile.
Bir kısmı da azalan güzellikleri özlüyor.
İnsanlığı!
İstesek de vermezler.
Paranın tadını aldılar bir kere.
***
Bekliyoruz
İzmir'in Sırımlı ve Olgunlar köylerinde 12 ila 15 yaş arasındaki kız çocukları kaçırılıyor.
Karşılığında ailelere sus payı altında 20 ila 40 bin lira arasında para ödeniyor.
Üstelik bu aşağılık eylem "geleneksel" hale getirilmiş.
Aile Bakanlığı olaya el koydu.
Sadece kaçıranların değil, çocuklarının kaçırılmasına göz yumup, sus payı alan ailelerin de ceza alacağı bir görev anlayışı bekliyoruz.
***
Bahçeyi veren hayat bahçıvanlığı da öğretiyor. Derdi veren hayat dermanı da getiriyor.
***
Mutluluk Takvimi
♦ Kan bağışında bulun.
♦ Mum ışığında geceyi izle.
♦ Fırında makarna yap.
♦ Elini sık yıka.
***
Yasakları hiçe sayan
İmkansız bir aşk yaşadık
Gelin olmuş umutları
Tek celsede boşadık
Dua belledim adını
İnandım her sözüne
Zulüm hiç yakışmadı
Senin melek yüzüne
Geri dönmüyor zaman
Giden zaten gitti
Başkasında başlayan
Bende çoktan bitti
Ağla ağla
Adımı hecelerken ağla
Hasretle gecelerken ağla
İşlediğin büyük günahın
Bedelini öderken ağla
HAKKI YALÇIN