Hakkı Yalçın
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Kanser!
Kanserin hiç yakışmadığı biri.
Ahlara vahlara aldırış etmeden, sesine en güzel cümleleri yakıştırıyor.
Acısını resmederken bile gülümsüyor.
Öpüp başına koyuyor hayatı.
Her sabah mail atıyor kansere.
"Daha yapacak çok işim var, sen yoluna git" diyor.
***
Göğsünü yarıp geçen kader rüzgarına gençlik resimlerini asıyor.
Dört mevsim sürecek bir tedaviye inat beşinci mevsimi var.
Hala ekmek ufalıyor pencere kenarındaki kuşlara.
Başındaki dökülmesi muhtemel saçlarını okşuyor.
Tek tel de kalsa tarayacak kadar inatçı.
Hala uysal ve anaç.
"Çocuklara sözüm var" diyor.
"Onların mürvetlerini görmeden ölmeyeceğim."
***
Hanımeli kokuyor odası.
Başında sarısabır çiçekleri.
Gözleri hala yüreğimi titreten şarkılar gibi.
Bütün renkleri değiştirecek kadar güçlü duruyor.
"Elim sende" oynuyor çocuklarla, Kabuğuna çekilmiyor.
Kendisine yaltaklanan kanser denen illetin köküne kibrit suyu.
"Nerde kaybettiysem kendimi orada bulacağım" diyor.
***
İnsanlıkta kariyer yapmanın gururu var bakışlarında.
Etrafında nar gibi yanına ilişen sevenleri dualar okuyor ona.
Hala buğdayını sırtında taşıyan karınca.
Mülkü; bir yürek dolusu sevgi.
Ne bozulacak doları var, ne euro'su.
Moralini bozmuyor Onu ne ölümler istedi de gitmedi.
Façasını bozuyor kanserin.
"Sonunda burun kıvırıp gideceksin!" diyor.
***
O aşağılık kanser gitmezse.
Kendi bilir!
Kansızlık!
Adına anne denen bir kadın yeni doğmuş bebeğini denize attı.
Sebebi: Bebeğin evlilik dışı olması.
Hangi annelik duygusu böyle bir cellatlığa soyunabilir?
Hangi evlilik dışı ilişkinin diğer kanadındaki namussuz adam, böyle bir katliama izin verebilir?
Bebeğini denize atan anne, hangi yüzle yaşayacak?
Annenin kansızlığının yanısıra, o bebeğin sahibi olan sözde baba hangi yüzle toplum içine karışacak?
O bebeğin kundağını kefen yapanların hayatla bağları devam etse de.
İnsanlıkla bağlarının olmadığı ortadayken, annenin tek başına işlediği cinayetin ortağı da bu suça dahil edilmelidir.
Böyle bir kansızlığın bedeli hiçbir cezayla ödenmeyecek olsa da!
Mutluluk Takvimi
* Her sabah ilk cümlen güzel olsun.
* Yoksul öğrenciye burs ver.
* Kestane ye.
* Karda dikkatli yürü.
Sen hiç gece yarısı
Uykunda haykırmadın
Seviyorum diye
Ben her gece yarısı
Kalbimi avucuma koydum
Sevgimi gör diye
Bana baktığın gibi
Kimlere bakıyorsun
Hani unutmak ölmekti
Hangi yüzle yaşıyorsun
Nasıl sevdiyse bu yürek
Ne yazık ölmeye de müsait
Şimdi sürünüp gidiyorum
Bu gurur sana ait
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