Hakkı Yalçın
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Ucube!
Aslında öldürüldü.
Ne için? Amerika, Irak'a demokrasi getirsin diye.
Demokrasi geldi mi?
Ortadoğu'nun altını üstüne getirmenin adı demokrasiyse, geldi.
Bir türlü gitmek bilmiyor!
Ucube olarak!
***
Bir süre önce Nijerya'da yetersiz beslendiği tespit edilen 450 bin çocuğa gereken yardım yapılmazsa, 100 bininin bu yıl içinde öleceğini açıklayan Birleşmiş Milletlere bakın.
Irak'ta 2 milyon insanın ölümüne sesini çıkarmayan bir örgütün yüreğini petrol emiyor.
Ortadoğu'daki çocukların hayatını yere serenler, Nijerya'daki çocukların hayatını tahvil ediyor.
Yani para gönderilirse bu çocuklar kurtulur.
Meselenin içindeki nakit duygular, Irak'taki çocukların bırakın kötü beslenmeyi, böbrekleri çalınırken geçerli değildi.
Çünkü satılan böbreklerin getirisi özneydi, çocukların hayatı değil.
Bu zavallı muhasebenin ardındaki gerçek aktör bellidir.
Amerika "düş önüme" diyor.
Birleşmiş Milletler düşüyor.
***
Çocuklar ağaçlardan düşen yapraklar kadar bile değerli değil.
Zulüm endüstrisi en kolay çocukları yok ediyor.
O yüzden birçokları kendi mahşerini kendileri yaratıyor.
Ayakta kalanlar da, azalan vicdanın eksilen adaletin çocukları olarak yaşamadan yaşlanıyor.
Ortadoğu'da bir çocuk hapşırsa.
Hiçbir Amerikalı politikacının "çok yaşa" diyeceğine inanmıyorum.
***
O yüzden Amerikan başkanlarının bu dünyaya barış getirme ihtimali, Çocukların gökyüzünde uçurtma olma iihtimalinden bile düşüktür.
***
Duygusuz hayat
Otomotiv ve ulaşım sektörü devrime hazırlanıyormuş.
Sürücüsüz araçlar dolaşacak da, hayatımızı robotlar yönlendirecek.
2030 yılından sonra yaşam süresinin uzama ihtimali büyük.
Yaşlıların çoğalmasıyla yeni meslek gurupları olaşacak.
Peki ya duygu?
Robotların hayata geçirileceği bir dünyada, insanların da robotlaşacağı gerçeğinin hesabı yok.
Teknoloji sürekli gelişirken, duygunun sürekli azalması ve şiddetin güç geçtikçe palazlanması, dünyayı nelerin beklediğinin sırrını çözmeye yetmez mi?
O yüzden dünyanın geleceğinde duygusallığa yer olmayacak.
Hayatı ucuza kaptırmayacak kadar "teknolojik" bir hayat çocuklarımızı bekliyor.
1960'lı 70'li yıllara bakıp iç çekeceklerine bahse girerim.
***
Bizim gibilerin en iyi arkadaşı sözcüklerdir, popüler şöhretler değil.
***
Mutluluk Takvimi
♦ Spor yapmayı alışkanlık edin.
♦ Kimsenin seni üzmesine izin verme.
♦ Diline hakim ol.
♦ Bere kullan.
***
Gözlerimde gül açan
Sabahlarım var benim
Yaşadığım her günün
Üzerine titredim
Kimseye ah etmedim
Yangının külü bendim
Sevdiğim çiçeklere
Suyu kalbimden verdim
Biliyorum hayatın
Hem kışı var hem yazı
Attığım yeni adım
Kaderimin yıldızı
Yaşadığım her an için
Yaradana kurban oldum
Huzurlarınızdayım
İyi ki doğdum
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