Hakkı Yalçın
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Aşk için
Aşk her gün biraz daha karşındaki insana benzemektir.
Aşk Alzheimer olsanız bile, unutamayacağınız ismin ta kendisidir.
Aşk dağ gibi adamın dizlerinin üzerine çökmesidir.
***
Aşk otomobilin plakalarına sevdiğinin harflerini yazmak değil, birlikte aynı kaderi yazmaktır.
Aşk Kafka'yı yüzlerce kez okumaktır.
Aşk aynı diş fırçasını birlikte kullanmak.
Karşındaki insanı yalnızlıkla bile aldatmamaktır.
***
Aşk her gün duacı olduğun insana, ayrıldıktan sonra davacı olmamaktır.
Gerektiğinde yan bahçeden çiçek çalmak.
Gerektiğinde bir buket infilaktır.
Aşk eline geçen fırsatları kaçırmak, sevdiğinin aklından geçenleri yakalamak.
Aşk gözlük takmadan ve gözlerini kırpmadan güneşe bakmaktır.
***
Aşk sadece gözlerin yaşlanması değil, severek birlikte yaşlanmaktır.
Aşk reklam filmi çekmez, kendilerine aşık süsü veren soysuzların başrolde oynadığı filmlerde alt yazı bile olmaz.
Aşk harcanmaz yaşanır.
Aşk başka biriyle telafi edilemeyecek kadar derin bir kayıptır.
İlanlarla aranmaz.
***
Aşk bir insanın en görkemli yanı olduğu kadar en aciz tarafıdır.
Bazen de boynunda iple dolaşmanın Araf'ı.
Kağıttan kayıklarla azgın dalgalara karşı durmak.
Aynı ömrün vebalini taşımak.
Kendine bile cevabını alamayacağın sorular sormaktır.
***
Gidenlerin ardından su dökmek nafile.
Aşk doğanın en büyük ateşidir ama sudan sebeplerle biter.
Ama hiçbir aşk berabere bitmez.
Aşk iki kişiden birinin cenaze marşıdır.
Olsun. Aşk için her şeye değer!
***
Şiddet ve nefret üzerine kurulu bir dünyada aşktan başka neyimiz var.
Bugünler sessiz harflerin bile insanlara "birbirinizi sevin" diye seslendiği günler.
Duyuyor musunuz?
İlginç bir dava
Bir çocuk doktoru bilgisayarını tamire gönderiyor. Bilgisayarda değişik kadınlarla cinsel ilişkiye girilmiş ve gizlice kaydedilmiş görüntüler ortaya çıkıyor.
Tamirci doktordan ahlaksız, hemen şantaja kalktı ve olay davalık oluyor.
Yargıtay'ın kararı; görüntüler özel yaşam alanı.
Görüntüleri gizlice kayda alınan kadınların hakkına gelince.
Kadınların gizlice kayda alınma hakkı, her erkeğin tasarrufunda saklı!
Mutluluk Takvimi
* Bir hastaneyi dolaş.
* İşini severek yap.
* Kuşlara yem at.
* Adaçayı iç.
O kızın gözlerinde
Gördüğüm bir ışıktı
Sihirli hayalleri
Dünyayla barışıktı
Yüreğime dolanan
Sevdalı sarmaşıktı
Kalbinde masum düşler
Belki bana aşıktı
Aşk onun için erken
Yıkılırdı severken
Ona veda ederken
Aklım çok karışıktı
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