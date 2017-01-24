Hakkı Yalçın
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Halk isterse!
"Evet mi, hayır mı?" Büyük bir ihtimalle "evet" gelebilir.
O yüzden, siyasi tepkilerin varlığına duyduğumuz saygıyı.
Siyasilerin de toplumsal tepkilere duyması gerekiyor.
Halkın oyundan daha anlamlı ne olabilir.
***
Cevabı beklenen soru.
"Tayyip Erdoğan Başkan olabilir mi?" Halk isteğine kim karşı durabilir?
Benim fikrimi sorarsanız.
Toplumsal gezintilerimden kalan gerçek, "kesinlikle olacaktır." Eğer mesele demokrasiyse.
"Hayır" diyenler de bu çoğulcu gerçeğe saygı duyacaktır.
***
Tahminleri bu denli güçlü kılan gerçekler var.
Onun temelindeki soru; Tayyip Erdoğan'ın sırrı.
Ondaki çekim kuvvetinin sırrına ermek için, yakın tarihin sayfalarında gezinmek gerekiyor.
Uğrunda ölünecek kadar sevilen bir adamın gerçeğini öğrenmek için, kameraların yakın çekiminde yüzündeki çizgileri okumak gerekiyor.
Ve halkın yüreğine sormak!
Hiçbir şey sebepsiz değilse, arkası yarın konulu gerçeklere de alışmak gerek.
***
Ülkede bir korku rüzgarı da esiyor.
Gitmek ve kalmak konulu ikilemlerin arasında gezinen insanlar var.
Bu korkuların temelinde terör var.
Toplumsal doğrulara yanlış davrananların varlığı var.
Ve siyasetin içindeki huzursuzluğun topluma negatif yansıması var.
Ama bizim başka bir ülkemiz yok.
***
İnsanların, kendilerine yanlış gelen düşüncelerin, başkalarının doğruları olduğunu kabul etmesi gerekiyor.
Umut her zaman gizli geçittir.
***
Merak etmeyin.
Lokal korkular kitlesel duygularla yer değiştirecektir.
Yollarına, köprülerine bahar gelmişse memleketimin.
İnsanlarına da gelecektir.
Gözden çıkarılmış
Eskiden gazeteler bir konuyu işaret ettiği zaman, yetkililer mutlaka bir çözüm arardı. En azından bu konuda yapabilecekleri bir şeyler olurdu.
Ama gördük ki...
Ayakları çıplak, üstlerinde bir tişörtle okul çağındaki çocukların dilendirilmesi konusunda yazdıklarımızın hiçbir hükmü yok.
Yine aynı acımasız sahneler, yine aynı çakalların sömürdüğü ve duygu istismarı için önümüze attığı çocuklar.
Bu demek oluyor ki...
Onlar bu topraklarda gözden çıkarılmış çocuklar.
Mutluluk Takvimi
* Çocukları fast food yiyeceklerden uzak tut.
* Vazgeçmeyi öğren.
* Yardım kuruluşu için gönüllü çalış.
Bir resmin geçti elime
Onsekiz yaşındasın
Sana aşık olduğum
O siyah beyaz yıllar
Sonsuz bir masumiyet
Resimde herkes var
Hepsi de biliyor
Sevilmedi hiç kimse
Senin kadar
Sana ömrüm boyunca
Hep mutluluk diledim
Kim derdi kırk yıl sonra
Bu yorgun yüreğimde
Canlanacak hatıralar
Hakkı YALÇIN
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