Hakkı Yalçın
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İmece ruhu eşittir 3 puan
Onlar sadece bir lideri değil, 26 maçtır yenilmeyen bir takımı yendiler.
O yüzden dün gece ligin haritası değişmiştir. Fenerbahçe'nin yeniden başlangıcında.
***
Özellikle ilk yarıda Başakşehir, oynamaya değil sadece oynatmamaya meyilli bir sistemin içindeydi.
İlk çeyrekten sonra Fenerbahçe'nin pozisyon baskınlığının karşılığı, rakibi hataya dayatmaydı.
Ve gol de böyle bir panik halinden geldi.
***
Fenerbahçe'nin orta alanda boşluğa düştüğü zaman dilimlerinde, savunmadan büyük destek vardı.
O yüzden ortaya açıkları kapatan ve rakibi sahasına kilitleyen bir takım çıktı.
Başakşehir'de sezonun en etkisiz orta alan oyununa, topla çıkamayan savunmanın getirdiği gerçekler de eklenince. Beklentileri karşılamayan bir takım çıktı.
Maç boyu garip kararlarla öne çıkan Hakem Bülent Yıldırım'a baktım da... "Yine basiretsiz bir adam hakem diye karşımıza çıktı" dedim, yalan değil.
***
Gecenin ikinci perdesinde yenilgiye itiraz eden Başakşehir'in zaman zaman futbolunun özüne dönme çabalarını ve kontra çıkışlarını izledik.
Buna karşılık Fenerbahçe'nin karşı duruşunu ve galibiyete sadakatini.
Lens'i Lens yapan gerçeklerin sahnelendiği heyecanlı pozisyonlar vardı ama son vuruş ustalığı yoktu.
Gecenin en anlamlı işçisi kimdi derseniz, "Şener" derim.
***
Sonuç olarak, dün gece Fenerbahçe aşka geldi! Galibiyet de koşa koşa geldi. Gördük ki aşklar savaşmadan kazanılmıyor.
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- İmece ruhu eşittir 3 puan
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