Hakkı Yalçın
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Zengin ve yoksul
Dünyanın kalan nüfusunun silah tüccarlarının eline düştüğü de varsayılırsa, açlarla toklar arasındaki uçuruma asılan posterler de bellidir.
***
İnsanlara sırf zengin olduğu için kızmak ve onları yargılamak ne haddimize.
Ama bir lokma ekmeğe muhtaç insanların varlığını bildikleri halde, kılını kıpırdatmayan bütün zenginlere içimizden de dışımızdan da sövebiliriz.
***
Kötülük; iyiliğin eksikliğidir.
Zenginlik, kötülüğün varlığı!
Yoksulluğun hayat karşısındaki duruşuyla, zenginliğin yoksulların karşısındaki duruşu, bu dünyanın zulmünü resmeden en anlamlı gerçektir.
Böyle zenginliği anlatmak için istemediğiniz kadar kötülük sayabiliriz.
Yoksulluğu anlatmak için istemediğiniz kadar çaresizlik.
***
Zenginlik hiçbir zaman yoksulluğun bu dünyada azalmasına izin vermemiştir.
Kim zenginliğin önüne taş koyup, dünya nimetlerini bölüşmeyi ister ki!
Dünya nüfusunun yarısına denk gelen servetin sahibi olmak varken.
Ve iyi beslenemedikleri için milyonlarca çocuk ölürken.
***
Hayat dediğin yoksulun gözünün yaşı Zenginin daha çok kazanma telaşı.
Kalanını cehennemin dibine götürsünler. Aslında gidilecek tek yer, altı üstü musalla taşı.
***
Her zenginin bir yoksula sapladığı hançer, aslında kendisine saplanır.
Her yoksulun bir şekilde böylesine zenginlerden alacağı vardır.
Günü gelince hesaplanır.
***
O yüzden 8 kişinin dünyanın yarısına denk gelen serveti; tarihin kirli belgeleridir.
O insanların kazancını sefaletin topraklarındaki ölü sayısı belirlerken.
Yükselen değerlerinin alçaklık olduğu her yerde, insaftan ve ahlaktan söz etmenin yararı yoktur.
Züğürt tesellisi diyenler olacaktır ama.
Onların; paralarını hesaplarken günde 5 vakit cinnet geçirdiğine dair ihtimaller de çoktur.
***
Ölümle birlikte gerçek anlamını bulacak olan tek gerçek hayattır,.
Bir patron, işçilerini mukaddes emekçiler gibi görüp, onların insanca yaşamasına parmak kaldırıyorsa.
Bir yoksul; hala haramın ve namussuzluğun karşısında dimdik duruyorsa.
Bilin ki, paranın öldüremediği insanlık hayattadır hala.
***
Tecavüz
Ne kadar çok tecavüz haberi okuyoruz. Ne kadar çok insanlık vahşeti.
"Ne oldu bu insanlara?" diyoruz.
"Erkekliğini kasıklarında hissetmekle, kız çocuklarını katletmek arasında gezinenler kendilerinden utanmıyor mu?" Yasaların onlara tanıdığı gerçeklere mi isyan etmeliyiz? Yoksa ruhu bozulan erkeklik yasalarının ortaya çıkmasına mı?
Bunu en iyi biçimde vicdanlar cevaplar!
***
En uzak yıldızlar belki de en yazık uzaklardır, en yakın dostlar aslında en kalleş tuzaklar!
***
♦ Asansörde telefonla konuşma.
♦ Bebekleri kokla.
♦ Huzurevine sürpriz ziyaret yap.
♦ Çocuğuna kumbara al.
***
Gözlerinde boş denizler
Her halinde benden izler
Yüreğin hasreti gizler
Acıları içtin oğul
Gün geldi sarardın soldun
İhanete karşı durdun
Sen sabrın ustası oldun
Sınıfını geçtin oğul
Aşka serdin yüreğini
Bükemezler bileğini
Ölüm korkutmuyor seni
Sen beni de geçtin oğul
Gülün dikeninde yürek
Helal süt emmişsin demek
Sana emanet memleket
Kapıları açtın oğul
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