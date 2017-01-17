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  1. Hakem Fener’den bile kötüydü!
Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 17 Ocak 2017, Salı

Doktor!

Baba, hastalanan 2 yaşındaki kızının ateşi 40 dereceyi aşınca en yakın hastaneye koşuyor.
Acil servisin kapısındaki hemşire, "önce vezneye gidin" diyor.
Baba, "kızımın ateşi sizin veznenizden değerlidir, önce biri çocuğuma baksın" diye karşılık veriyor ki, hemşire babanın da ateşini yükseltiyor.
İnsancıl duygularını vezneye kilitleyen insanlık, insanlardan o kadar çok şey alıyor ki!
O gece dişleri sıkıp kendine hakim olan baba, ertesi günü, bu durumu sanal alemde paylaşıyor da, kendisine gelen mesaja bakın. "Böyle bir hemşireye karşı sakin kalabildiysen, sen baba değilsin!"

***
Bir arkadaşım yakın zamanda baba oldu ama bebeği bir ay yaşayabildi.
Nadir görülen bir rahatsızlık, annenin hamilelik dönemindeki kontrollerde görülmedi. Baba haklı olarak doktoru mahkemeye verdi. "Verdiğim çekin tarihini görebiliyorsan, bebeğin hayati gerçeklerini de görebilmeliydin" notuyla birlikte.
Şimdi o baba giden çocuğuna mı yansın? Psikolojisi bozulan eşinin zedelenen annelik duygularına mı?.

***
Bazı hastanelerde doktorlar yeni dalga akımının etkisi altında.
İnsanları "zorla hasta yapmaya" yönelik abartılı teşhisler var.
Eğer hasta yolunacak kaz olmaya itiraz ettiğinde, önüne bir kağıt uzatılıyor.
"Olacaklardan sorumlu olduğunuza dair imza atın!"

***
Orta yaşlı bir kadına, hastanelerden birinde kanser teşhisi kondu.
Kadına sayısız işlem.
Gelen korku giden paralar.
Sonrasında, "aaa yanlışlık olmuş!"

***
Hayatımız böyle öyküleriyle dolu.
Hastayı ilgisizce izleyen bir başka doktorun, hasta yakınına gösterdiği tepkiye bakın. "Bu kadar zahmete değmez, zaten fazla yaşamaz!" Hasta yakını çıldırıyor.
"Siz doktor musunuz, falcı mı?" Doktor kahvesinin telvesini parmaklıyor o sıra.

***
Hala mesleğini yürekli biçimde hissedenlere hiç lafımız yok. Ama bazı doktorlar para için yoldan çıktı.
Bazı doktorların ağır çalışma koşullarından sonra, tükenmişlik sendromu yaşadığı ve antidepresan ilaçlar kullandığı ortaya çıktı.
Bir canın kutsallığının hissedenler için, hastayla buluşmak yoğun duyguları da beraberinde getiriyor.
Hastayla hasta olacak kadar insani olanlar kadar, mesleki sorumluluğun getirdiği baskının altında depresyona girenler de çok.
Ama şartlar ne olursa olsun, bir hasta geldiğinde vezneyi işaret etmenin alemi yok.

Birleşmiş Milletler
BM'nin insani yardım kanadı bir anons yapıyor. "Nijerya'da yetersiz beslendiği tespit edilen 450 bin çocuğa ulaşamadığımız takdirde yüzde 25'i ölecek." Dünyanın silah üreten ülkeleri onları zaten görmez de, sadece böyle anonslar yapmak için birleşmediyse, Birleşmiş Milletler ne iş yapıyor?

Mutluluk Takvimi
* Bir şey isterken rica et.
* Çocuklara güveni aşıla.
* Gerçek dostuna omuz ver.
* Cebinde mendil bulundur.

İçimde kimsesiz
Bir aşk duruyor
Bütün resimleri
Bir bir yakıyorum
Kayıplar durağı
Bizi bekliyor
Seni aldığım yere
Bırakıyorum

Yeniden başlarım
Bittiğim yerden
Bu yaralı kalbi
Güldüreceğim
Ben bu yenilgiyi
Geçersiz sayıp
Yaramı kendime
Sevdireceğim

Hakkı YALÇIN
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