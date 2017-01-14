Hakkı Yalçın
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Son yolculuk
Nabız zayıflıyordu.
Yüzü kireç gibiydi, nefesi kesiliyordu.
Hayatın kendisine verdiği bütün jokerleri kullanmıştı da, hiçbir şansı kalmamıştı artık.
Aynaya baktı yüzünü göremedi.
Saatine baktı, kıyamete çeyrek var.
Zaman yutuyordu her şeyi.
Nice güzelliği öldürmekte sakınca görmemiş biri için, hayata dönmek adına yapılan tüm hamleler boştu.
Zamanında cevabını vermediği sorular için, şimdi beyin patlatmanın da anlamı yoktu.
***
Ölümün karşısında oturup kendisini seyretmesi nasıldır insanın?
İçindeki ayna her şeyi gösteriyordu.
Bir kez olsun haksızlığa karşı sıkılmamıştı yumrukları.
Bir kez olsun çocuklar için kılını kıpırdatmış değildi.
Kim bilir kaç ocağın sönme sebebiydi, kaç gencin ekmeğiyle oynamıştı.
Üstelik hiçbir çiçeğe de su vermemişti.
Hayatının olmazsa olmazıydı para.
Bunun için canlar yakmış, anaları ağlatmıştı.
Şimdi mesele nakit duygular değil, gerçek hesaplardı.
Gelip geçici hevesleri bir film şeridi gibi önünden geçti.
Artık geçti pişmanlıklar için.
Zamanında sırtını döndüğü gerçeklere, şimdi ibadet etmenin ne anlamı olurdu ki!
***
Laf arasında bile olsa adını anan kalmış mıydı acaba?
Hakkını yediği çocukların gözlerindeki resmi karşısına çıkarken, bir ceset posteri asılıyordu duvarlara.
Ölüme bir isim arıyordu da, hep kendi ismi çıkıyordu karşısına.
O yüzden hayatın dışınaydı yolu, ölümün içine.
Kalbine çiviler çakılıyordu.
Çivi gibi çakılıyordu hayatın finaline.
***
Zamanı durdurmayı kim başarmış ki.
Başkalarına verdiği acıları hissetmeyen birinin, şimdiki acılarını kim dindirebilirdi?
Geç kalan sadece o değildi ki, niceleri.
Bir bardak su uzatıldı.
Kul hakkı yiyerek geçmiş bir ömrün işçisine bile son nefesinde su vermek Allah'ın emriydi de.
Hayat vermek mümkün değildi artık.
En çaresiz haliyle "nereye gidiyorum?"diye sormasına da gerek yoktu.
Çünkü verilecek tek cevap vardı.
"Hak ettiğin yere."
Kadınlar için
Kadına karşı şiddetin ve tecavüzün önüne geçmek için önce yüreklerdeki düşünceleri değiştirmek gerekiyor.
Kadına bakışlarını değiştirmeyen insanları değiştirmenin mümkün olmadığı ortadayken, aslında yasaları değiştirmek gerekiyor.
Ne yazık ki bir çaba yok!
Hukukun kadınlarla arasının iyi olmadığı ortadayken, kadınların kaderini değiştirmek için mucizeler gerekiyor.
Ne acıdır ki!
Mutluluk Takvimi
Kullanmadığın giysileri ihtiyacı olana ver.
Kalp şeklinde kurabiye yap.
Pozitif ol.
Dokunsun dudağın
Sebil tasına
Aldırma boş yere
Gönül yasına
Son ver bu hayatın
İhtirasına
Hayat bir komedi
Yaşlar bahane
Gözlerine vurur
Mumların isi
Örtmez günahları
Gecenin sisi
Son vasiyetini
Söyler birisi
Toprak olur beden
Taşlar bahane
Hakkı YALÇIN
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