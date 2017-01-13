Hakkı Yalçın
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Masalsı kuşlar
"Şu yükü taşır mısın?" "Taşıyamam" diyor "ben kuşum." "O halde uç da görelim" diyorlar.
"Yok" diyor "ben deveyim!"
***
Dünyanın bütün ülkelerinde dolar yükselir veya düşer.
Bizim ülkemizde "anormal" bir hal var.
Amerika'ya soruyoruz.
"Sanal alım gücüyle doları yükselten siz misiniz?" "Yok" diyor, "Ben demokratik bir ülkeyim. Kimsenin içişlerine karışmam!" "Peki, terörizme karşı durun da, demokrasinizi görelim" diyoruz.
"Olmaz" diye karşılık veriyor, "Ben silah tüccarıyım!"
***
İnsanlığın olmazsa olmaz genelgesidir; cana saygı. Ama silah tüccarları için aslolan paradır.
O yüzden terörü beslemek ve kaymağını yemek Amerika'nın yasasında da vardır.
Piyasasında da!
O yüzden görev değişiminin olduğu gün Amerikalı yetkililer PYD'ye alenen destek verdiklerini açıkladı.
Bir terör örgütüne karşı diğer terör örgütüne arka çıkmak adına.
Stepne yani.
***
O sırada Trump'ın konuşmalarına baktım.
Her ne kadar, "DAEŞ'i bizden önceki yönetim yarattı" dese de, dünya barışına kuş uçurtmayacağına hiç şüphem yok.
Daha ilk gününde kendisine Dubai'den yapılan 2 milyar dolarlık iş teklifinden bahseden adamın, yükte ağır pahada hafif halinin, dünyaya neler ödeteceğini düşünmek bile istemedim.
Veda partisinde Obama'nın ağlayan görüntülerine baktım.
Ortadoğu'da binlerce çocuğun ölümünün baş sorumlusu olan birinin ne gözyaşlarına inandım, ne vicdanına.
Dünyanın altını üstüne getirmenin başkanları için vicdan nedir ki!
***
Şu anda ülkemizi hırpalayan gerçeklerin temelinde kesinlikle Amerika var. Ama inanın ne Amerika'nın dostluğundan, ne Rusya'nın yakınlaşmasından hayır var!
Siyaset ikiyüzlülük sanatıdır.
O yüzden ne varsa, insanların kendi vicdanlarında var.
***
Bütün dünya kaynarken, politik bütünlüğümüz sizlere ömürken.
Her gerçek kavga toplumun yüreğine emanettir. Ve her şeyi bir şey açıklar.
Devekuşlarını boş verin.
Kocaman taşları kaldıran masalsı kuşlar, aslında var oldukları için ilham vermişlerdir insanlara.
O yüzden bazen zorluklar onurlandırır yaşamı.
İlham perileri!
Ankara'da otobüs şoförünün tecavüzüne uğrayan 37 yaşındaki İngilizce öğretmeni anne, bu kansız saldırının bedelini ömrünce yaşar.
Buna karşılık 48 sabıkası olduğu ortaya çıkan tecavüzcüler de bizim ülkemizde krallar gibi yaşar.
Onlara ilham veren hukuk nice sabıkalara arka çıkar da. Bir kravat, bir küçük pişmanlık ifadesiyle, böyle ahlaksızlar 3 ayda sokağa çıkar.
Mutluluk Takvimi
* Kan bağışında bulun.
* Fotoğraf çektir.
* Her şeyi kalbinle yap.
* Bir bebeği güldür.
Yanındayım çağır beni
Çıkar içinden kendini
Teninde bir deli yangın
Bana yum gözlerini
Yağmurunda ıslanmayı
Omuzuna yaslanmayı
Yüreğinde en derine
Seslenmek istiyorum
Misafirim ol bu gece
Hayallerimle tanış
Gel sana aşkı öğreteyim
Bu sabah benimle uyan
Bir alev yarattım senden
O alevde sen de yan
Hakkı YALÇIN
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