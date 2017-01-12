Hakkı Yalçın
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Ajan ihtiyacı
Eskiden böyle gerçeklerin gizlisi saklısı olurdu da, garibime gitti doğrusu.
Ajan deyip geçmeyin, ajanlar soğuk savaş devrinden daha değerli artık.
Hele o kansız teknolojiyi kullanan ajanlar.
***
İngiltere veya Amarika'nın; ajanları kendi ülkelerini savunmak için değil, diğer ülkeleri karıştırmak için yetiştirdiğini söylemeye gerek yok. Ajanlık; dünyanın ruhunda asla kapanmayan bir kapıdır.
Onların tablosunda insan canı sadece bir ayrıntıdır.
Ve şimdiki zamanın ajanlığı soğuk savaş döneminden çok daha acımasız ve katliam ruhuyla doludur.
***
Ajanlar için Ortadoğu'da bereketli bir hava sahası vardır.
Avrupa ve Amerika'nın eldeki ajan eksikliğini gidermek için, yenilerine ihtiyaç duymasının sebebi de bellidir.
Onlara, "burada ne arıyorsunuz?" diye sorulmasının önüne geçilmesi için, öyle kimlikler verilir ki.
"Bizden biri" zannedersiniz.
Onların satın alma gücü öylesine etkilidir ki, "bizden biri" belledikleriniz aslında "onların emrine" girmiştir çoktan.
Onlar gerektiğinde medyanın içindedir, sözde teröre karşı duruyordur.
Ekranların içindedir, insanları eğlendirirken şifrelerini ekranın köşelerinden gönderiyordur.
Borsanın altını üstüne getiriyordur.
Onlar belki de her yerdedir.
Özellikle maskeli balolarda!
Ajanlığın en büyük sihri; kendilerinin hafife alınmasını sağlamaktır.
Toplum bilincini yok ettirmek üzerine hummalı çalışırken!
***
İyi planlanmış cinayetlerin ardında bile iz bırakmanın aslı; ajanlığın gücünü göstermektir.
İngiltere'nin 1900 ajana ihtiyaç duyduğunu "dışa vurması" belki de sıradanmış gibi sayılan çok önemli bir mesajın şifresidir.
Öyle ya orkestraya eleman ilanı değil bu, ajan açığı!
Belki de sadece kendi ülkesinde yetiştirilmek için değildir bu ajanlar.
Adrese teslim hizmet, ayağına kadar gidecektir. Ortadoğu ve Türkiye'de "iş bitirecek" ajan açığına mahsuben!
***
Yükselen değerin alçaklık olduğu bir dünyada, ihanete susamış binlerce hain mevcutken! Hain ülkelerin kırmızı halıları onları bekliyor.
Merak etmeyin hepsi bir yerlerden tanışıyorlar. O yüzden bu kahpe dünyada şeytan asla işsiz kalmaz.
***
Şehir insanı
Kar fırtınasının ardından kalanlara baktım. Aracınızın kar lastiği olmadan trafiğe çıkmayın uyarısını bile "bir şey olmaz" diye geçiştirenlerin, başkalarına verdikleri zararı gözardı etmelerine de şaşırmadım. Bu şehir insanı böyle.
Bir yanı vatandaşlık görevini üst düzeyde tutarken, bir yanı şehri felç etmeyi görev biliyor.
İşin en acı yanı; yanlışlarını doğruları kadar seviyor.
***
Sadece kar yağdı diye dolar ve euro yükseliyorsa, bu işin içinde bir alçaklık var!
***
Mutluluk Takvimi
♦ Yürüyen merdivende önündekini geçme.
♦ İndirimli satışları takip et.
♦ Gençleri anla.
♦ Alışveriş merkezinde dolaş.
***
Biz gururla silerdik
Gözümüzdeki yaşı
Her akşam düşlerimiz
Yıldızlı dilek taşı
Kalbimizde yaşanan
Dilimizdeki şarkıydı
Aynı kızı sevsek bile
Arkadaşımın aşkıydı
Nerde ömrü çözüp çözüp
Bağladığımız geceler
Nerde o sırt sırta verip
Ağladığımız geceler
İçimizde sızıdır
Mazinin çığlıkları
Hala bizi çağırır
Arkadaş ıslıkları
HAKKI YALÇIN
- Haberler
- Yazarlar
- HAKKI YALÇIN
- Ajan ihtiyacı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Sevgilim güneş 11 Ocak 2017, Çarşamba Televizyon icat edildiğinde, tanıdığım yaşlı insanlar "şeytan icadı" dese de bana sihir gibi gelmişti. Ama cep...
- Kar zamanı 10 Ocak 2017, Salı Şimdi kar zamanıydı, ülkemizin zor zamanı. Islık çalıyordu rüzgar, zalimler bandosu gibi. Pencere önüne konuyordu...
- İstiklal! 07 Ocak 2017, Cumartesi Gerçek anlamda dünya çapında toplu bir saldırının odak noktasıyız. Dünya ülkeleri ne kadar kalleş ve hain olduklarını...
- Kardeşlik düeti 06 Ocak 2017, Cuma Dört yanımız sarılmış, her kapıdan bir hain giriyor. Canlı bombalar kahpeliklerin tekrarında. Huzur yoğun bakımda! Ve...
- Dünyanın ölümü 05 Ocak 2017, Perşembe Dünyanın yeni düzeni, kanla, silahla ve petrolle kurulmuşken. Ülkemizin dört bir yanı içeriden ve dışarıdan hainlerle...