Hakkı Yalçın
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Kar zamanı
Pencere önüne konuyordu kuşlar, iki küçük bulgur tanesine fit O kuşlar ki en yürekli savaşçıları doğanın.
"En hain tuzaklara bile boyun eğmeyin" diye haykıran.
***
Şimdi kar zamanıydı, içimizi kor gibi yakan acılar zamanı.
İnsanların iki gözü iki kömür.
"Bu ömür nasıl geçecek" duygusunun dille düştüğü umutsuzluk seansları.
Amerika ve Avrupa ekselansları ellerini ovuştururken.
Yaşamak dileniyordu çocuklar.
Anaların, babaların yürekleri bileniyordu.
***
Şimdi kar zamanıydı, zamanından önce gömlek değiştiren terörist yılanlar zamanı.
Bulutlar kan topluyordu da.
Her kar tanesi bir hançer saplıyordu sefaletin evlerine.
Derin karanlıklardan gelecek yeni emirleri beklerken.
Şerefsiz terör neleri hesaplıyordu kim bilir.
***
Şimdi kar zamanıydı, pencere kenarlarında masalsı yalnızlıklar zamanı.
Üzeri simli çam ağaçlı kartpostallarla hatır sorulan yıllar zamanı.
Sokaklarda kalan insanların spor salonlarında sıcak bir yemek ve yatakla günü kurtardığını bilmek.
Bir sokak köpeğinin üşümüş burnunu okşamak gibi.
Ya da evinden aldığı havuçla kardan adam yapabilmenin hünerine soyunan çocukları izlemek.
***
Şimdi kar zamanıydı, gökyüzüne uzanan dualar zamanı.
Hayatın kuralı yaşamak. Fırından yeni çıkmış ekmeği koklamak gibi.
Bir çorbayı şölen bellemek ya da.
Eski komşuluk kokularını sakladığımız ceviz sandıklarının kapıları açık.
Dar zamanlarında bile elleri açık insanlığın.Böyle zamanlarda belli olur insanların cömertliği.
Hiçbir şey yokken bile umut vardır.
***
Şimdi kar zamanıydı, unutulmuş şarkılar zamanı.
Yüreğimizde saklı zafer işaretleri.
Sokak lambalarında dans eden kar taneleri gibi sokaklarda özgürce oynayacak çocuklarımız.
Güneş yine doğacak.
Şenlik ateşleri yanarken yüreklerde, her türlü kahpelik son bulacak.
***
Şimdi kar zamanıydı, onarılması beklenen yaralar zamanı.
Her kıştan sonra gelecek olan ilkbahar treni gibi. Yeni baştan çıkılacak aydınlık yollar zamanı.
İnsanlık
Kar görüntülerine bakınca, insanın içini ısıtan gerçekleri de görebiliyoruz.
Sığınacak yer bulamayan sokak hayvanlarına vatandaş yetişiyor.
Evindeki battaniyeyi sokak hayvanlarının üzerine örtenleri görünce, afet günlerindeki yardımlaşmanın kartpostalları diyoruz. Onları yaşatmak için hepimiz aynı çabayı göstermeliyiz.
Çünkü o sokak hayvanları kapıların önünde gözlerimizin içine bakıyor.
Mutluluk Takvimi
* Karda yürürken ellerini cebinden çıkar.
* Kuşlara yem at.
* Kar lastiğin yoksa trafiğe çıkma.
Gidenler arasında
En güzel veda benim
Sana pişman olmayı
Öğretmek için geldim
Sen benim gururumla
Tanışmadın galiba
Sana kendi değerini
Göstermek için geldim
Git kendini alkışla
Adını değiştirdim
Bu gurur senin olsun
Bahisler kapanmıştır
Seni tarihten silmek
Boynumun borcu olsun
Hakkı YALÇIN
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