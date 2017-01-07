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  1. Kardeşlik düeti
Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi

İstiklal!

Gerçek anlamda dünya çapında toplu bir saldırının odak noktasıyız.
Dünya ülkeleri ne kadar kalleş ve hain olduklarını bir kez daha duyurdu.
Kahpeler daha kahpelerine buyurdu.
"Sürün canlı bombalarınızı Türkiye'ye!"
Birileri de eil altından emir verdi, "yakın yıkın" diye "bu yurdu."

***
Yani demek istiyorlar ki.
"Bizler sizin düzeninizi değiştireceğiz!"
"Ölümleri sıradanlaştıracağız."
"Ekonominizi de haritanızı da bozacağız"
Bizler de diyoruz ki, sözde demokratik özde terörist devletlere.
"Sizler ne kadar utanmaz ve arlanmazsınız?"
"Sizler ne kadar sırtlan ve ne kadar çakalsınız?"
"Masum insanları öldürerek yarattığınız siyasetle sizler ne kadar kanı bozuksunuz?"
"Namlularınızın ucunu ülkemize çevirdiğiniz yetmedi de, film içinde film çevirerek nereye kadar gidebilirsiniz?"
Darbe özleminiz başınızı yesin!

***
Birleşmiş Milletler'in kimin için var olduğunu biliyoruz.
Obama gibi Ortadoğu'da çocukların katlinden birinci derece sorumlu olan bir adama Nobel Barış Ödülü verenlerin, insan canına ne kadar değer verdiğini de görüyoruz.
Göz boyamak adına bir balinayı kurtarmak için ayağa kalkanların, çocuklarımız öldürülürken "oturak alemi" yapmasının başka bir açıklaması var mı?
Benzin içmiş ejderhalar ateş üflerken, bizleri mum zannediyorlar herhalde!

***
Kimsenin ortak otlağı değiliz biz.
Yüzlerini kanla yıkayanların gerçek yüzleri ortadayken.
Bizlerin acısı onların sefası oluyorsa, herkesin bumerangı bir gün kendilerine dönecektir.
Bizlerden çıkan kahramanların zerresi onlardan çıkmaz.
O yüzden.
Canlı bombalarına güvenmesin hiçbir puşt devlet!
Bizler savaşarak kazandık istiklalimizi.
Ve daha bitmedi efsane çağımız!
Kimsenin kuşkusu olmasın ki.
Kendi gökkubbemiz altında, hiçbir kansız devletin eline bırakmayız istikbalimizi.

Eski radyolar
Yalan değil, televizyonlara hiç saygım yok. O yüzden çocukluğumun radyolarına özlem duyuyorum hala.
O saygı ve sevgi dolu mahallelerin içinde yaşar gibi.
Şimdi ekran pespayeleri bütün değerleri ayaklarının altına almış eziyor.
Ekranlar küflü ruhlarla dolu.
Hangi pencereye koşsak bir şeytan sırıtarak bizlere bakıyor.
Küfür kıyamet, sinsi şiddet, yüce nefret! Kışkırtıcı bir film müziği canımızı yakıyor!

Mutluluk Takvimi
* Öpüşmeden selamlaş, ortalık mikrop kaynıyor.
* Sokak hayvanları soğuktan koru.
* Ellerini sık yıka.

Gönlümü teslim aldı hüzün
İçimde senden kalan
Cam kırıkları
Aynada sensiz yüzüm
Hiç kimse dindiremedi
Bu hıçkırıkları

Bir gece yarısı usulca
Pencerenden dışarı bak
Göreceksin
Köşe başında
Nöbet tutuyordur gözlerim

Öyle kolay değildir
Beni unutmak
Hala sokaklarındadır
Ayak izlerim

Hakkı YALÇIN

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