Hakkı Yalçın
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Kardeşlik düeti
Canlı bombalar kahpeliklerin tekrarında.
Huzur yoğun bakımda!
Ve bizlerin hala teröre karşı ortak bir duruşumuz bile mevcut değil.
Uğruna savaşacağımız değerlerimizi bile, sırf siyaset uğruna talan edenler var.
Sanal alemde olsun, yüz yüze olsun!
***
Terörün karşısında kardeşin kardeşi unutmaya hakkı yokken.
Aynı kanı taşımanın getirdiği yeminli ifadeyi bile reddedenler varken.
Ülkenin en acı resmi gözümüzün önünde duruyorsa.
Her aşağılık saldırının ardından yas tutmanın bir onur olduğunu insanlara nasıl anlatacağız?
Düşünce ayrımı yapmadan.
***
Birileri dizlerini döverken, birileri ellerini ovuşturacak da.
İsyanını kalbine gömen yorgun savaşçılar gibi.
Seyirci olmak mı düşecek bizlere?
Toplumu ayakta tutan artı değerler eksiye geçecek de, bizler izleyecek miyiz?
***
Bizim ülkemizin bütün mahallelerinde insanlar arkadaşlık için postu bile yere sererdi.
Şimdi terörün arkasına geçip dostunu bile yere seriyor.
Bir gurbet türküsünün nakaratında buluşurdu insanlar.
Şimdi kanlı cümlelerle birbirinden uzaklaşıyor.
Niye? Sanal alem sadece bir çarpışma alanı mı?
Terör denen illetin karşısında bile bütün olmaktan yoksun kalabilir miyiz?
Buna hakkımız var mı?
***
Bir saygı çerçevesi oluşturmak zor değil.
Kimsenin kimseye müdahale etmeye hakkı olmadığı gibi, nefretin müşterisi olmak için sebep yaratmanın da alemi yok.
Kardeşlik sanal alemde asla çevrim dışı kalamaz.
Hele böyle katliamlar karşısında.
Üstelik terörün kimi nerede ve nasıl vuracağı belli değilken!
***
Ülkemizin bütünlüğüne karşı alenen ve dünya çapında bir saldırı düzenlenirken.
Umutsuzluğa sürüklenmek yok.
Düetimiz kardeşlik.
İsyanımız terör!
Safları sıklaştırmak varken.
80 milyonluk koronun çıkardığı sesi duyurabilmek terörün canına okumaya yeter de artar bile.
Ama o ses yürekten gelmeli.
Yeter artık!
Amerika ile aramızdaki güven bunalımının ardından ortaya çıkan soru.
"İncirlik neyin hizmetinde?" Öyle ya teröristlere karşı ortak yapılması gereken hava saldırısına bile göz ucuyla bakmadan, bizim topraklarımızda kendilerine üs kuranların, bizlere kurduğu tuzakların bir hesabı sorulsun artık.
"Biz senin uydun değiliz!"
Mutluluk Takvimi
* Okuduğun kitabı başkasına öner.
* Güvercinleri besle.
* Çocuklara tasarrufu aşıla.
* Kötü gün dostu ol.
Hiç boyun eğmedim
Yalan sevdaya
Her sabah umudu
Doğurmaktayım
Soluyan öfkeyim
Haksızlıklarda
Kimseden korkum yok
Bağırmaktayım
Bana el ediyor
Süt çocukları
Bütün acılara
Dayanmaktayım
Işıklara boğdum
Karanlıkları
Özgürlük adına
Haykırmaktayım
Hakkı YALÇIN
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