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Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 03 Ocak 2017, Salı

Kirli ellerinizi ülkemizden çekin!

Yılbaşında Ortaköy katliamı sonrasında ne diyor Obama?
"Terör konusunda size yardım edelim." Yapabileceği en güzel yardım; "Kirli ellerinizi bu ülkeden çekmek!" Bu dünyanın gördüğü en acımasız iki Amerikan Başkanı tanıdım.
Biri Bush, diğeri Obama.
Bush'un yüzünden bile kan akıyordu, Iraklı çocukların böbrek haritası yazılıydı gözlerinin içinde.
Obama ikiyüzlü olmanın bütün hallerini dışa vuran maskeli balo oyuncusu.
Gözlerinde uluyan bir ifade.

***
Yılbaşı gecesi yapılan saldırının profesyonel işi olduğu ortadayken.
Obama'nın o katili eliyle koymuş gibi bulabilme ihtimali, bizlerin amortiyi bulma ihtimalinden bin kere daha kolay.
Ortalık ajan kaynıyor.
Ajan denince aklınıza gelen ilk gerçek ne? Amerikan filmleri.
O soysuz katilin yılbaşı gecesi silahı nasıl kullandığını anlatıyorlar.
Amerikan kovboyu gibi.

***
Böyle bir gecede, böyle bir katliam için özel birine ihtiyaç vardı.
Onu sürdüler ortaya.
Yani demek istiyorlar ki, "Elimizde sadece canlı bomba yok. Bunlardan da çok var." Obama'nın başkanlığa veda ederken, yarım bıraktığı işlerden biridir Ortadoğu.
Samimiyetine asla güvenilmeyecek adamların başında gelir.
Hala koynunda sakladığı katil Fetö, bunau en anlamlı kanıtıdır.
Şimdi alay geder gibi, "Size yardım edelim" diyor.
Siz önce demokrasiye yardım edin!
Elinizdeki katiller sürüsüne kan vermekle geçen ömrünüzün sonuna geliyorsunuz ya, kendini ihbar edin yeter. Dünyaya bundan güzel bir hizmetiniz olamaz.

***
Döktüğünüz kanlara gelince.
Siz Amerikan Başkanı seçilince biz sizi adam zannedip, dünya adına umutlanmıştık.
Rusya'yla çay saatimize bile tahammül edemeyecek kadar haris.
Ortadoğu'da çocukların katledilmesini izleyecek kadar zalim.
Ve her türlü kalleşliği bizim ülkemize musallat edecek kadar ikiyüzlüsünüz!

***
O kadar yürekliyseniz, "Gelin de Rus ruleti oynayalım!" diyeceğim ama.
Siz onda bile hile yaparsınız.
Siyahi insanları katleden, Kızılderililerin kanını emenlerden her şeyi bekleriz biz! Her şeyi!

10 yıl sonra!
Adam işyerinden çıkıp evine giderken ayağı kaydı ve kafasını fena halde yere çarptı. Komaya girdi ve doktorların uğraşlarına rağmen, koma tam 10 yıl sürdü.
Adam kendine geldiğinde tarih 2026 olmuştu. Hemen telefona sarılıp borsa simsarını aradı.
Gelen mesaj harikaydı.
"Borsadaki hisse senetleriniz yükseldi.
Şu andaki değeri 40 milyon lira!" Adam sevinçten havalara uçarken, santralden gelen sesi duydu.
"3 dakikanız doldu. Lütfen vezneye 6 milyon ödeyiniz."

Mutluluk Takvimi
* Sokak çocuklarını giydir.
* Her şeyi kalbinle yap.
* Kötü gün dostu ol.
* Bebeğin mama yemesini izle.

Gözlerinde doğar
Benim güneşim
Sen benim umudum
Sevdamsın ülkem
Kader arkadaşım
Sevgilim eşim
Sen benim sıcacık
Soframsın ülkem

Elimin nasırı
Alnımın teri
Sen bir ekmek kadar
Kutsalsın ülkem
Güneşli umudum
İnancım davam
Sen benim bitmeyen
Kavgamsın ülkem

Hakkı YALÇIN
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