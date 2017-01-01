Hakkı Yalçın
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Yeni yıl mektubu
Arkasına "Halepli çocukların cılız bedeni sizin dünyanıza bedeldir" diye yazsak.
Silahla karşılık vermeyeceklerinin garantisi yoktur.
Rezil kahkahalarının yanında!
***
Çocukluğumu hatırlatan çocukların fotoğraflarına bakarken.
"Dünyayı işgal eden soysuzların yılbaşı yazısında ne işi var?" diye kendime sorsam.
Cevabı içimdeki çocuk verir.
"Kendi çocuklarına Noel baba sipariş edenlerin, savaş çocuklarının ülkelerinde ne işi var?"
***
"Küresel ısınma, çocukları yakarak ısınan o soysuz devletlerin eseridir" dediğimde, bilim adamları karşımıza çıkarsa.
Aramızdaki buzları eritecek tek sözcük bile bulamazlar!
Çocukların hayatını hesaba katmayan hiçbir adamın, bilimle de ilgisi yoktur çünkü.
İnsanlıkla da!
***
Dünyadan gelen bu hıçkırık sesleri, yaşamak için yalvaran çocukların saf çığlığıdır.
Af çığlığı değil.
O çocuklar kimseden af dilemeyecek kadar masumken, çocukların cennetinden bakıldığı zaman gerçekleri görebilmek mümkün.
O yüzden her çocuk öldürülürken, başka bir çocuk doğuyordur bir yerlerde.
Öldürülen çocukların hesabını sormak adına.
***
Merak ediyorum, o soysuz devlet başkanları daha nereye kadar Ortadoğu'nun dibini deşecekler?
Bakmayın onların büyük olduklarına!
Çocukların yakasını bıraksalar düşecekler.
***
Her yeni yıl henüz yazılmamış bir mektuptur.
Ve zarfı açılmamış mektupların içinde ne yazıldığı bilinmez.
Hayat eninde sonunda onları da kazığa oturtacaktır kuşkumuz yok.
Yeryüzünde adalet yoksa.
Gökyüzünde var!
Armağan
Adam 5 yaşındaki kızını, pahalı hediyelik kaplama kağıdını ziyan ettiği için azarlamıştı.
Yılbaşı sabahı küçük kızı paketi getirip "Bu senin babacığım" dediğinde, bir gece önce yaptığından utandı ama paketi açınca yine öfkelendi, çünkü kutunun içi boştu.
Kızına yine çıkıştı.
"Birine hediye verdiğinde kutunun içi dolu olmalı." Küçük kız yaşlı gözlerle babasına baktı.
"O kutu boş değil, içini öpücükle doldurmuştum." Adam fena oldu, kızına sarılıp ağladı, kutuyu da yatağının başucun koydu.
Ne zaman morali bozulsa kutuya koşar, içinden minik kızının sevgi ile doldurduğu öpücüklerden birini çıkartırdı.
Hiç kimsenin hayatında bundan daha değerli bir armağana sahip olması mümkün değildir.
Mutluluk Takvimi
* Para harcamadan eğlen.
* Çocukları sevindir.
* Gereksiz insanları hayatından çıkar.
* Gülümse.
Anacığım
Babam mektubunda
Benim için
Üzülmesin oğlum
Cemreler düşünce dağlara
Hele biraz da
Para kazanınca
Ona horoz şekeri
Naylon tüfek alacağım
Diyordu ya
Eğer mektup yazarsan
Anacığım
Söyle babama
Ben horoz şekeri
Naylon tüfek falan
İstemiyorum
Sıcacık bir çarşı ekmeği
Biraz beyaz peynir
Ayaklarım çok üşüyor
Bir çift de pabuç alsın bana
Coşkun ÖZGÜR
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