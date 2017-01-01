Ödül töreni

Yılın Takımı: Başakşehir.

Onlar aşkın çocukları. Futbol terbiyesinin, emeğin ve sevgi dolu bir öğretmenin elinden çıkan şampiyonluk öğrencileri.

Yılın spor adamı: Abdullah Avcı.

Bir teknik adamdan çok daha fazlası. Rütbesi insanlık.

Bitirimlere, kabadayılara futbolun altın anahtarını verenlere, zarafet ve futbol dersi veren adam. Bu adamı milli takımda katlettiren soysuzlar utansın.



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Yılın eyyamcısı: Cüneyt Çakır.

Takımına ve adamına göre adisyon açan haksızlık garsonu!

Yılın ressamı: Moussa Sow.

Estetik goller sergisine en çok resmi asılan adam.

Yılın artistleri: Fatih Terim ve Arda Turan.

"Bir konuşursam" konulu film çevirip, sonra şöminenin başına geçen itiraf züğürtleri.



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Yılın transferi: Jeremain Lens.

Ayaklarına kelepçe geçirseniz, iğne deliğinden fil geçiren pozisyon filozofu.

Yılın fiyaskosu: Serdar Aziz.

4.5 milyon euro artı üç futbolcunun karşılığı; stoper iskeleti.

Yılın biti: Emenike.

Bir adamı sık sık affederseniz ondaki ahlaksızlık kaşıntı yapar.



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Yılın sanatçısı: Emre Belözoğlu.

Eski film afişlerindeki adını yeniden parlatan bir resital ustası.

Yılın asalağı: Sighthorsson.

Üzerine formayı bile geçirmeden 400 bin euro'yu iç edip giden arsız.

Yılın ustası: Şenol Güneş.

Fındık kabuğundan gemiler yapıp, Beşiktaş'ı karada denizde yüzdüren büyük kaptan.



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Yılın tehlikesi: Marka merakı.

Futbola salt ticaret olarak bakıp, hakemleriyle, kumanda ettikleri yorumcularıyla naklen cinayetleriyle halt edenler!

Yılın gerçeği: Boşalan tribünler.

Kalite ve futbol arasındaki doku uyuşmazlığının yan tesiri.

Yılların yarası: Hakemler.

Bir doktorun hastanın karnında unuttuğu makasla, bir hakemin soysuz pozisyonlar için cebinde tuttuğu kartlar aynı kapıya çıkar.



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Not: Şeytan neden kördür bilir misiniz?

Cehennemde hakemlik yaptığı için.



