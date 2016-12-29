Hakkı Yalçın
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Emine Erdoğan’ın insanlık daveti
O çocuklara, yıkıntılar arasında evlatlarını arayan annelerin gözüyle bakmaktır.
"Suriye için gözyaşı dökmekten daha fazlasını yapmak mecburiyetindeyiz.
Dünyanın utancına ve sustukça derinleşen acıların köküne çağrı bu.
Harcına katliam karışmış eylemlerinin sona erdirilmesi adına bir sorumluluğu omuzlarken, "gelin bu yükü paylaşalım" duygusunun yansıması.
Emine Erdoğan'ın asaleti.
***
Suriyeli çocukların günlükleri ölümlerle yazılırken, böyle bir mektubu yazmanın anlamı; çocukları yaşatmaktır.
Zulmün sona erdirilmesidir.
Uzaktan bakmakla, yakına gelmek arasında gezinenlere Suriye'deki cehennemi işaret etmek.
Kabuğuna çekilenlere kan anonsu vermektir.
"Aç susuz ve tıbbi yardımdan yoksun biçimde ölümle baş başa bırakılan çocuklar için tüm dünya kadınlarını harekete geçirmeye davet ediyorum."
***
O çocuklara yardımın menziline girmek, çocukların korkularını ve sefaletini bölüşmek, Suriye'de güneşin yeniden doğuşuna eşlik etmektir.
Mektubun sonundaki umut, Emine Erdoğan'ın annelik içgüdüsüne ve birçok konuda dünyayı ayağa kaldıran kadınlara duyduğu güvenin kanıtı.
"Sizlerin bu konuda uluslararası toplumu harekete geçirmek için katkı vereceğinize tüm kalbimle inanıyorum." Denize atılan iyiliğin hikayesi gibi.
***
Suriyeli çocuklara el uzatmanın sınırları yoktur o yüzden bu mektup evrenseldir.
Bu mektubun ardından dünya liderlerinin eşlerinin yüreklerini yoklaması gerekiyor.
Yoksa ömür boyu insanlığa borçlu kalacaklar.
Ölen çocuklarını yasını tutmayanların hiç olmazsa yaşamak için mücadele eden çocuklar için bundan sonra yapabileceği o kadar çok şey varken.
Dünya liderlerinin eşlerinin yüreklerini yoklaması gerekiyor.
***
Yoksa tarih dünya liderlerinin eşlerini de yenik sayacak.
Bu konuda umarsız kalan bütün kadınları da!
Umuyorum ki!
Sosyal Haklar Derneği'nin Adana Aladağ'da 11'i çocuk 12 kişinin can verdiği yangın sonrasında hazırladığı raporun yeni yılda nasıl işleyeceğini çok merak ediyorum.
Çocuklara şiddet uygulanan ve daha nice içler acısı gerçeği yansıtan raporun.
Suçluların ceza hukukunun dışında kalmayacağını umuyorum.
Çocukları ve kadınları katletmenin büyüklere bağımlılık yaptığı bir ülkede.
İndirim meraklısı hukukun, katillere yeni yılda kravat hediye etmekten vazgeçmesini umduğum gibi.
Mutluluk Takvimi
* Çocuklara yeni yıl armağanı al.
* Kan bağışında bulun.
* Fotoğraf çektir.
Yokmuş hiç ahde vefa
Yenildim ben son defa
Bıraktığın dertlere
Bana mısın demedim
Bir yanda anılarım
Bir yanda acılarım
Hepsine karşı tektim
Ne ah ettim ne sitem
Kalbimin söküğünü
Sadece kendim diktim
Hangimiz ilk defa
Kaybediyoruz
Yaşamadık farz ettim
Hakkı YALÇIN
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- Emine Erdoğan’ın insanlık daveti
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