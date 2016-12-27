Hakkı Yalçın
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Ortaya karışık
"Kuzu şiş ve ciğer kavurmayı küçük parçalar halinde tatmanın keyfini yaşayın! Ve ortaya karışık isteyin" diyenleri gördükten sonra, uzmanlığın ne kadar ciddiye alınacağı ortada zaten.
***
Yediklerimiz üzerine yorumlar değişiyor da.
Yiyemediklerimiz üzerine yorum yapmak uzmanlık alanının dışında.
Domateslerin plastik toplardan farksız olmasıyla, GDO'lu ürünlerin çocuklarımızın kanına karışması arasında gezinirken, "ortaya karışık" söylemelerinin getirisi fazla.
Bizlere bağışıklık kazandıran gen değiştirme eşkıyalarını işaret etmekten ziyade!
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Vücudumuzu hastalıklara peşkeş çeken gıdalar kapışılırken, en çok şekerlemelerde katkı var! "Çikolata bulamayan jelibon yesin!" öyle mi?
Jelibonun sözlük açılımı: Büyükbaş hayvanların işe yaramayan ve kamyon kasalarında taşınan kemiklerinin uzun süre kaynatılıp, sümüksü bir kıvam almasından sonra elde edilen yapışkan maddeye şeker ve katkı maddeleri ilave edilerek yapılmış sözde şekerleme.
Uzmanlığın görüş alanında çocuk sağlığının üç paralık değeri yokken!
***
Yoksulların ölmemek, zenginlerin yaşlanmamak için yaşadığı bir ülkede.
Kuzu şiş ve ciğerleri ortaya karışık söylemeyi yılın trendi belleyen uzmanlığın kenar süslerine bizler de "zıkkımın kökünü" sipariş verdik. Keyifle yesinler!
Küçük parçalar halinde ortaya karışık!
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