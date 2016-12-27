Fener yine aşka geldi

Gördük ki, galibiyeti zihninde kotaran takımların en zor şartlarda bile kazanması sebepsiz değil.
Gördük ki, bazen iyi oynarken bile bir pozisyonla gecenin kaderi değişebilir.
Yusuf'un sebep olduğu penaltı ve gördüğü kırmızı kart sonrası yorumum.
"Topla hazin buluşma!" Lens'in attırdığı gol, attığı harika gol ve verdiği mücadele bakınca yorumum. "Ayaklarında yıldız taşıyan yeni yıl postacısı..." Gecenin yıldızı oydu.
Skrtel'in yokluğunda savunma dengesini bozacak bindirmeler için Yusuf Erdoğan seçilmişti, Trabzonspor savunmasının Fernandao ile yıpratılması ve Sow ile imha edilme planı da tetikteydi.
Maçtan önceki teoriyle maçın içindeki gerçekler her zaman çarpışır.
Golden sonraki Trabzonspor'da stresin yan etkileri çoğaldı, Fenerbahçe adına koz kullanma sanatının tüm izleri sahaya çıktı.
Fenerbahçeli ustaların sonuca nasıl etki yaptıklarını izledik.
İki takım da günün anlam ve şartlarına uygun davranmaktan kaçınmadılar.
Dün gece Fenerbahçe'de sabır vardı, tecrübe vardı her şeyden önemlisi takım duruşu vardı.
Gördük ki onların bu statta ustalaşmış halleri kendisini galibiyetle tanımlar.
Onların bu statta bağışıklık kazanan mücadelelerinin adına aşk derim. Kazanma aşkı.
15 maçlık özlemin kanatları yine kırık kalsa da, 10 kişiyle iyi mücadele ettiler.
Fırtına kuşları olarak.