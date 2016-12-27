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Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 27 Aralık 2016, Salı

Fener yine aşka geldi

Harcı mücadele kokan ve gerilimden uzak bir derbiydi.
Gördük ki, galibiyeti zihninde kotaran takımların en zor şartlarda bile kazanması sebepsiz değil.
Gördük ki, bazen iyi oynarken bile bir pozisyonla gecenin kaderi değişebilir.
Yusuf'un sebep olduğu penaltı ve gördüğü kırmızı kart sonrası yorumum.
"Topla hazin buluşma!" Lens'in attırdığı gol, attığı harika gol ve verdiği mücadele bakınca yorumum. "Ayaklarında yıldız taşıyan yeni yıl postacısı..." Gecenin yıldızı oydu.
***
Aslında iki takım adına da tamamen taktiksel bir hesaplaşma gecesiydi.
Skrtel'in yokluğunda savunma dengesini bozacak bindirmeler için Yusuf Erdoğan seçilmişti, Trabzonspor savunmasının Fernandao ile yıpratılması ve Sow ile imha edilme planı da tetikteydi.
Maçtan önceki teoriyle maçın içindeki gerçekler her zaman çarpışır.
Golden sonraki Trabzonspor'da stresin yan etkileri çoğaldı, Fenerbahçe adına koz kullanma sanatının tüm izleri sahaya çıktı.
Fenerbahçeli ustaların sonuca nasıl etki yaptıklarını izledik.
***
Sonuç kadar önemli bir gerçek.
İki takım da günün anlam ve şartlarına uygun davranmaktan kaçınmadılar.
Dün gece Fenerbahçe'de sabır vardı, tecrübe vardı her şeyden önemlisi takım duruşu vardı.
Gördük ki onların bu statta ustalaşmış halleri kendisini galibiyetle tanımlar.
Onların bu statta bağışıklık kazanan mücadelelerinin adına aşk derim. Kazanma aşkı.
***
Trabzonspor'a gelince.
15 maçlık özlemin kanatları yine kırık kalsa da, 10 kişiyle iyi mücadele ettiler.
Fırtına kuşları olarak.
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