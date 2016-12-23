Arı ve sinek

Şişenin taban tarafını ışığa doğru, açık olan ağız kısmını da karanlığa doğru yerleştiriyorlar.
Arıların hepsi ışık olan tarafa üşüşüyor.
Ama şişenin tabanı cam ve kendilerine yabancı bir madde olduğundan çıkmayı başaramıyorlar.
Bu arada sinekler şişenin ağzına doluşuyor ve dışarı çıkıp karanlıkta kayboluyorlar.
Ağzı açık olan şişeden karanlık tarafa doğru tek bir arı bile gelmiyor, onlar ışığa doğru çabalarına devam ediyorlar.
Ama asaletin özü zorluktur.
Arıların ne kadar akıllı varlıklar olduğunu biliyoruz.
Sinekler ise malum hayvanlar.
Arılar ne kadar temizse, sinekler o kadar iğrenç.
Arılardan korkarız ama sineklerden midemiz bulanır.
Sinekler hazıra konmanın, arılar işçiliğin eserleri.
Onlar engellere rağmen ışıktan vazgeçmeyenlerdir.
Her türlü şartta çabalarını sürdürenler ve bu uğurda gerektiğinde ölebilenlerdir.
Yürek, azim, sevgi, dürüstlüktür bunu yaptıran.
Kendine saygı topluma saygıdır.
İğnesini sapladığında öleceğini bilerek savaşır ve değerleri için ölür.
Ama sinekler kaçarlar. Sonra yılışık biçimde kovaladığınız yere dönerler.
Yemeklerinize, kollarınıza tünerler.
Arılar yumurtalarını yalnızca kovanlarına bırakır.
Oysa sinekler her yere yumurtlar, her yerde ürerler.
Şişenin ağzının karanlığa bakmasının onlar için hiçbir önemi yoktur.
Sinsi ilkesiz korkak varlıklardır.
Sadece kendi yaşamları söz konusudur.
Nerede yemek, pislik varsa ve nerede rahat yaşayacaklarsa oraya sinerler.
Tıpkı araçlara bombaları yerleştiren kansızlar.
İnsanları sırtından vuran "bataklık sinekleri" gibi.
Kuklalardan biri
Rusya Büyükelçisi'ni sırtından vuran katilin yüzündeki ifadeye bakınca, sevgiden zerre kadar nasibini almamış birini görüyoruz.
Küçük yaşta katliam eğitimi almış bir teröristi.
Dinle uyuşturulmuş bir psikopatı.
İnsan canına zerre kadar saygı duymayan bir katili.
Uzaktan kumanda edilen ve hain saldırıya rezerv edilen bir canlı bombayı.
Onlar bu günler için yetiştirildiler.
İpleri çekildiğinde her türlü eyleme sadakat gösteren kukla olarak!
Mutluluk Takvimi
* Köpeğini tasmasız dolaştırana tepki göster.
* Dünya haritasında tatile çık.
* Sokakta kahve iç.
Özgürlük korkusu
Sarar herkesi
Uyuyan kalplerin
Uyandığı gün
Sokaklara sığmaz
İsyanın sesi
Bıçağın kemiğe
Dayandığı gün
Sabırlar tükenir
Gün gelir elbet
Yumruklar sıkılır
An gelir elbet
Bizim de sesimiz
Duyulur elbet
Bıçağın kemiğe
Dayandığı gün
Hakkı YALÇIN