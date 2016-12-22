Hakkı Yalçın
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Yürekli nefer!
Bu topraklardaki gücün varlığını daha iyi anlıyor insan.
O yüzden umutları ayaklandırmak gerekiyor.
"Asla ağlamayacaksın" diyen şarkılar gibi.
***
Şehitlerin yasını tut ama teröristlerin hayatı durdurmak için planladığı oyuna gelme.
İçinde yanan kandilin ustası ol.
Yüreğin iki dirhem bir çekirdek.
Ayaza inat, sabah güneşine bakıp içini aydınlat.
Terörün de sonu gelecek merak etme.
Doların canı cehenneme, soysuz Avrupa'nın kurduğu tuzaklara iadeli taahhütlü!
Dertleri tükenir mi hayatın?
Derin bir nefes çek.
***
Hayatta fiyaka nasıl atılır bir de sen göster.
Evlerimize çocuklarımızı zehirlemek için sinsi bir yılan gibi sokulan televizyon programlarını izleme.
Sanal alemde her türlü zehri şırınga edenlerin sofrasında durma.
Bir kahve içimlik mola ver kendine.
İçindeki kağıttan gemileri denize sal.
Ya da oltanı sal, bahtına ne çıkarsa.
İncir balına küsmüyor da, sen mi küseceksin hayata?
***
Hala darbe girişimleri sürüyor, soysuzlar yeni piyonları sürüyor askere, polise ve büyükelçilere.
Aklına takılan soruların cevaplarını vicdanınla ver.
Amerika'yı yeniden keşfetmenin alemi yok, her şey ortada.
Film üstüne film, başrol şeytanların!
Bu soysuzlukların da sonu gelecek merak etme.
Yükselen değerin alçaklık olduğu Avrupa'da önce terör üzerinden bütün darbe girişimleri püskürtüldü diye haykır!
Kalleşliğin etekleri zil çalarken, sen uyuyanları uyandır.
Taşı sıkıp suyunu çıkarmayı senden iyi kim bilir.
***
Tokalaşmak için "parmağım kırık" diyenleri boş ver.
Çocukluğunda sakladığın kuşlu tebrik kartlarını göster.
Teknoloji; ortak bir ihanet aracıdır, bizleri birbirimize düşürmek için kullanılan.
Onlara inat sevdanın anayurdundaki gelenekleri canlandır.
Asker mektuplarından derlenmiş kitapları oku.
Canına oku bilinçsizliğin.
***
Varsın seninle aynı düşüncede olmasın, kapını hep aralık tut insanlara.
Bugün de sen ütüle buruşuk bulutları.
Gökyüzünü sen boya maviye.
Terörün kitabı yok, Allah'ı yok!
Ama bizim tarihi bir geçmişimiz var.
O geçmişi kimse öldüremez.
Ne terörün piyonları, ne Avrupa ve Amerika'nın uşakları.
***
Ülkenin hücrelerine kadar giren soysuzluğa ve hala arkasında duran karanlık güçlere "Hey sizler!" diye haykır.
"İşbirlikçiler, ihtilalciler, ihtimalciler.
Kansızlık çakalları, baronlar.
İnsanları gençliğinden vuranlar!"
***
Bunlar da bizden olsun.
"Hey sizler!
İnsanlıkla yüzleşmeyenler, hainlikle sözleşenler.
Şeytanlığa selam duranlar, bedenlerinde katil ruhu barındıranlar.
Ruhunu satanlar, Amerikan maaşının altına yatanlar.
Eşkali puştluğa yakışanlar."
***
Bu kadar çok hain ve Brutus var diye, şehirleri Roma zannedenleri yanılgıya uğratacağını biliyorsun.
Kendini sakın hafife alma.
Sen bir birey olarak terörle zapt edilmek istenen bir ülkenin en yürekli neferisin.
Yaralı askeri sırtında taşıyan!
Diğer yaralı asker gibi.
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