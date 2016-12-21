Hakkı Yalçın
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Amerikan filmi
Ankara'da Rusya Büyükelçisi'ni öldüren katilin, insanlarımızı katleden teröristlerle bağlantı kanadının kimler olduğuna şüphe etmememiz gerektiğini de gösteriyor.
***
Öldürülen sadece Rusya Büyükelçisi değil.
İki ülke arasında köprülerin uçurulmasına yönelik bir eylem.
Sadece bu mu?
Dünya üzerinde Türkiye'nin güven sorununu sarsmaya yönelik sinsi bir tezgah. Hiç kuşkusuz Fetö'nün sponsorluğunda bir Amerikan filmi.
Soğuk savaş dönemine inat, sıcağı sıcağına kansızlık senaryoları!
***
Rusya Büyükelçisi'nin katledilmesinden sonra Birleşmiş Milletler açıklama yapıyor.
"Sorumlular adalet önüne çıkarılmalı." Hukuk bunu emrediyor zaten.
Ama aynı Birleşmiş Milletler, Fetö'nün hamiliğini üstlenen Amerika'ya boyun eğmesinin bir açıklaması olmalı.
Katile arka çıkan Amerika'ya karşı hukukunuz nerede?
Bunları, Türkiye'deki eylemlerin uzantılarıyla bağlar güçlü olsun diye yapıyorlar.x Birleşmiş Milletler'in, Amerika'nın çıkarlarına ters düşenlerle mücadele etmek için kurulmuş bir örgüt olduğunu ispat etmek.
Kendi çıkarlarını avucuna, bizleri ayakucuna atmak isteyenlerin soysuz gösterisi.
***
Dünya her şeyini yitirdi.
Terörle kan bağını güçlendiren sistem, artık büyük bir savaşın hazırlıklarını sürdürüyor. Biz de bu senaryonun önemli bir parçasıyız.
Düşman sadece dışımızda değil, içimizde. Kendimizden başka kimseye güvenemeyiz. O yüzden özne vatansa; safları sıklaştırmamız gerekiyor ve ayrıntıları iyi okumamız.
***
Her taşın altından çıkan Amerika insanların önce aklını alır, sonra geleceğini.
Televizyonlarda, medyada seçilmiş adamları vardır, toplum bilincini yok etmek için her yolu dener.
Sinsi eylemlerle toplumu kışkırtır.
***
Amerika'nın Ortadoğu'da "kanserojen etkisi" yaptığı bilimsel olarak açıklanmışken. İhanetin sağladığı zeminden ilham alan senaristler.
Her sahneye bir puşt yerleştirecektir.
Bizler Amerikanvari zaaflarımızı terk edelim önce.
Ve kendimizi bilinçle geliştirelim, sevgiyle.
Yoksa kanımızın beynimize sıçramasıyla geçinip gideceğiz!
Hayata imza!
Kendisine büyücü pozu vererek zorla tecavüz ettiği halde.
Büyü yapıldı diye gittiği üfürükçü adam kendisinden 19 bin lira aldığı halde.
Hasta olan çocuğunu iyileştirmesi için ödediği parayı aynı üfürükçü adama kaptırdığı halde.
Bu kadınlar şikayetçi olmadıkları için o üfürükçü adam serbest kaldı.
Kendileri gibi daha nicelerini yaksın diye.
Tecavüze ve haksızlığa uğrayan kadınlar, hayata imzalarını böyle atsın diye.
Mutluluk Takvimi
* Sabah yürüyüşü yap.
* Söylenmeden çöpü boşalt.
* Hazırda yara bandı bulundur.
Acıları can evimde
Tutukluyum hasretlerde
Bulut bulut gözlerimde
Çocuklara ağlıyorum
Özlemine doyamadım
Öpmelere kıyamadım
Kaç kişiydi sayamadım
Çocuklara ağlıyorum
Hepsinde cennet hırkası
Cümlemizin büyük yası
Toprak onların anası
Çocuklara ağlıyorum
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