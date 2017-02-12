Gelecek aydınlık
Maçın ilk 30 dakikalık bölümünde topa daha fazla sahip olan taraf Trabzonspor'du. Trabzonspor'u öne geçiren gol de Uğur'un savunma arkasına attığı topta, Olcay'ın mükemmel vuruşundan kaynaklandı.
35'ten sonra ise Osmanlı'nın girdiği iki net gol pozisyonu gördük. Bu pozisyonlarda Onur başarılıydı.
Osmanlıspor 2. yarıda rakip alanda daha rahat görünen taraftı. Özellikle maçın sonunu neden böyle oynadılar sorusuna verilecek yanıt, Trabzonspor skoru koruma düşüncesini bir kenara bırakmalı.
Yanal'ın Bursa maçında yaptığı oyundaki hamlesini gerçekleştirdikten sonra dünkü görüntü ortaya çıktı.
Çünkü Osmanlı'nın daha fazla baskı yaptığı sürelerde önde Castillo gibi bireysel becerisi olan ve rakip savunmayı rahatsız eden oyuncunun dışarı alınması yanlıştı. Yerine giren Medjani ve fiziksel anlamda düşüşte olan Onazi, öne çıkmak yerine savunmanın içine girerek oynadıkları için dönen topları da Osmanlı tarafından kazanıldığında sonucu değiştirebilecek pozisyonlar çoğaldı. Trabzonspor adına tebrik edilecek konu ise oyuncuların performanslarının artması.
Bu da ilerisi için büyük ümitler veriyor.
MAÇIN EN İYİSİ N'DOYE
Çok çalıştı ve iyi oynadı. Yükselişi devam etti.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ REGATTIN
Beklenen performansın uzağında kaldı.
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