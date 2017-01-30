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  1. Trabzon umut veriyor
İskender Günen İSKENDER GÜNEN
  • 30 Ocak 2017, Pazartesi

Trabzon zevk veriyor

Uzun yıllardan beri ilk kez dünkü gibi Trabzonspor'un rakibi karşısında arzulu, istekli ve baskılı bir oyun ortaya koyarken görmedik. Yeni bir saha, coşkulu bir taraftar ve bu coşkuya ortak olan bir takım. Trabzonspor tarihinden sanki bir sayfa gibi. Her hattıyla oynadığı oyunla izleyenlere büyük keyif verdiği düşüncesindeyim. Deplasmanda alınan 6 puan oyuncuların özgüvenleri ve moral kondisyonlarını olumlu etkilediği bir gerçek. Fakat bir başka gerçek ise her geçen hafta daha kompakt bir yapıya bürünen takım var. Ersun Yanal, oyun felsefesini gün geçtikçe takıma yansıtıyor.

CASTILLO ŞOV
Farklı sonucun oluşmasında en büyük etken orta alan üstünlüğüydü. Onazi ve Okay rakipten en fazla top kazanan iki oyuncu olmanın yanında aldıkları topları öne oynama düşünceleri hücumda daha etkin bir Trabzonspor ortaya çıkardı. Yusuf Yazıcı hücumu şekillendiren oyuncu, her geçen gün üstüne koyarak geliyor. Attığı golde vuruş becerisi öne çıktı. Allah nazardan saklasın. Olcay ise Trabzon'u ateşleyen isimdi, bütün benliğiyle sahada. Savunmaya gelerek arkadaşlarına yardımcı oldu, hücumda ise Trabzon'un attığı iki golün asistini yaptı. Castillo ise son iki deplasmanda gösterdiği performansını bu maçta attığı iki golle daha yukarı çıkarttı. Yanal orta alandan Onazi'yi alarak Rodallega'yı oyuna aldı. N'Doye ile birlikte çift forvete döndükten sonra yine hücumda pozisyon bulan taraf Trabzonspor oldu.

MAÇIN EN iYiSi OLCAY ŞAHAN
Trabzonspor'u sırtlayan isimdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ GAZiANTEP
Takım halinde çok kötü performans sergilediler.

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