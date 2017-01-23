Trabzon umut veriyor
Alınan puanlardan çok oynanan oyun, yarınlar adına ümit veriyor.
Dünkü maçta, ilk yarının büyük bölümünde topa daha fazla sahip olan taraf Trabzonspor'du. Orta alanda Olcay ve Castillo'nun zaman zaman bu alana katılımıyla topu ayağa oynayarak rakip alanda daha fazla göründüler.
Pereira ise hücumda etkin olmayı seven bir isim. Fakat boş alana çıktığında arkadaşları kendisini bir türlü topla buluşturamadılar. Ya top geç atıldı ya da topun şiddeti ayarlanamadı.
KAPTIRILAN TOPLAR!
Kasımpaşa'nın etkili olduğu anlar ise Trabzonspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı toplar sonucunda gerçekleşti. Direkten dönen toptan başka kaleci Onur'un bana göre içeriden çıkardığı pozisyon var. Bana göre goldü.
İlk yarının son dakikalarında ise duran toptan Mas ile golü bulan taraf Trabzon oldu. Trabzon adına eleştireceğimiz en önemli konu ise maçın son 10 dakikasında oyunu tamamen kendi ceza sahası içinde kabul etme yanlışlığıydı.
Kasımpaşalı oyuncuların ceza sahası içerisinde yararlanamadıkları iki de kafa pozisyonu vardı.
MAÇIN EN iYiSi MAS
İyi oynadı golünü attı. Akılda kalan isim oldu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ PAVELKA
İyi niyetliydi ama dün pek etkili olamadı.
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