Yol Durumu
  1. Farklı bir Trabzonspor
İskender Günen İSKENDER GÜNEN
  • 23 Ocak 2017, Pazartesi

Trabzon umut veriyor

Önce Bursaspor ardından Kasımpaşa maçlarında alınan üçer puanlar doğaldır ki çok önemli...
Alınan puanlardan çok oynanan oyun, yarınlar adına ümit veriyor.
Dünkü maçta, ilk yarının büyük bölümünde topa daha fazla sahip olan taraf Trabzonspor'du. Orta alanda Olcay ve Castillo'nun zaman zaman bu alana katılımıyla topu ayağa oynayarak rakip alanda daha fazla göründüler.
Pereira ise hücumda etkin olmayı seven bir isim. Fakat boş alana çıktığında arkadaşları kendisini bir türlü topla buluşturamadılar. Ya top geç atıldı ya da topun şiddeti ayarlanamadı.

KAPTIRILAN TOPLAR!
Kasımpaşa'nın etkili olduğu anlar ise Trabzonspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı toplar sonucunda gerçekleşti. Direkten dönen toptan başka kaleci Onur'un bana göre içeriden çıkardığı pozisyon var. Bana göre goldü.
İlk yarının son dakikalarında ise duran toptan Mas ile golü bulan taraf Trabzon oldu. Trabzon adına eleştireceğimiz en önemli konu ise maçın son 10 dakikasında oyunu tamamen kendi ceza sahası içinde kabul etme yanlışlığıydı.
Kasımpaşalı oyuncuların ceza sahası içerisinde yararlanamadıkları iki de kafa pozisyonu vardı.

MAÇIN EN iYiSi MAS
İyi oynadı golünü attı. Akılda kalan isim oldu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ PAVELKA
İyi niyetliydi ama dün pek etkili olamadı.

Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar