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İskender Günen İSKENDER GÜNEN
  • 14 Ocak 2017, Cumartesi

Farklı bir Trabzonspor

Trabzonspor adına sorunlarla geçen 16 hafta. Bunun sonucunda kadroya katılan oyuncular var. Bu oyuncuların takıma katkıları merak oldu. Bu maçta Ersun Yanal 3 yeni oyuncuya şans verdi. Bursaspor maçının ilk yarısı bittiğinde 16 maça göre daha kontrollü oynayan, takım savunması üst düzeyde, mücadele gücü yüksek, kompakt oynamaya çalışan bir takım görüntüsündeydiler. Durica'nın önderliğinde bir savunma kurgusu. Özellikle yeni transferlerden Pereira öne çıkan oyuncu. Orta alanda Yusuf Yazıcı için sezon başından beri yazdık çizdik. Son maçlarda Ersun Yanal kendisine şans vermeye başladı. Dün de ilk kez bir Süper Lig maçında ilk 11'de şans verilmesine rağmen attığı gol ve yaptığı asistle takımı için ne denli önemli oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. İlk yarı Castillo takımı öne taşıyan ve rakip savunmasını en fazla rahatsız eden oyuncuydu. Eğer 2-0'dan sonra Bursaspor'un tüm riskleri aldığı bölümde daha becerikli ve final paslarında daha olumlu olabilseler ilk yarıda maç Trabzonspor içi çok daha rahat bir konuma gelebilirdi. İlk yarının son dakikalarında N'Doye'nin gereksiz top kaybından gelen golden sonra ikinci yarı yine N'Doye hiç gereği yokken ikinci sarı kartta oyun dışı kaldıktan sonra maç Trabzonspor için daha zorlu bir hale geldi. Fakat başta kaleci Onur olmak üzere savunmada çok dirençli bir görüntü içerisinde oldular ve Bursaspor'a beraberlik şansı tanımadılar. İkinci yarıda Ersun Yanal'ın Medjani'yi oyuna aldığı anda oyundan çıkacak oyuncu Castillo mu olur? Bunu anlamamız zor. Alınan üç puan bulunduğu konum olarak Trabzonspor için çok önemli.

MAÇIN EN iYiSi TRABZONSPOR
Takım olarak çok iyi bir görüntü verdiler.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ N'DOYE
Hiç gereği yokken oyundan atıldı.

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