Farklı bir Trabzonspor
MAÇIN EN iYiSi TRABZONSPOR
Takım olarak çok iyi bir görüntü verdiler.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ N'DOYE
Hiç gereği yokken oyundan atıldı.
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