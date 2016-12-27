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İskender Günen İSKENDER GÜNEN
  • 27 Aralık 2016, Salı

Yanal’ın yanlışları

Birinci tespit... Her iki takım arasında büyük farklar var. İkinci tespit... Oyunda Trabzonspor adına strateji yanlışlığı. Önce Fenerbahçe gibi bir takıma karşı kendi gücünüzü bilmek zorundasınız. Trabzonspor oyuna yanlış bir başlangıç yaptı. Çünkü şu anki elinizdeki kadro, Ersun Yanal'ın oynatmak istediği sisteme uygun değil. Ersun Yanal, sezon başından beri rakibe kendi alanında baskı yapıp hatalarından kaynaklı ikinci topları alarak hücum girişimlerinde bulunmayı hedefleyen bir anlayışı takıma monte etmeyi düşünüyor. Oysa elinizdeki kadro, takım savunmasını öne çıkaran rakibe, önde basmayı değil kendi alanında bekleyen takım olmak zorunda. Dünkü maçta yine yanlış bir başlangıç, ardından duran topta her zaman olduğu gibi yerleşme hatasından kaynaklı penaltı golü ve 10 kişi kaldıktan sonra Trabzonspor adına maç zaten bitmişti. Ardından Lens'in orta alandan sürüklediği atak, Onazi'nin rakibi durdurması gerekirken rakibe yanlış hamlesi sonucunda gelişen atak ve yenilen ikinci gol. 2-0'dan sonra saha içi dengeler tamamen değişti. Lens'in bulunduğu alanda Mustafa Akbaş'ın önünde Bero yokken Güray'ı düşünmek daha gerçekçi olurdu. Bir de orta alanda Yusuf Yazıcı gibi teknik becerisi yüksek ve geçtiğimiz yıla göre devamlılığı olan oyuncu kenarda dururken Onazi ile oyuna başlamak son derece yanlış bir tercihti.

MAÇIN EN İYİSİ LENS
Çok iyi bir maç çıkardı. Alkışı hak etti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ N'DOYE
Bu haliyle nasıl ilk 11'de oynuyor. Şaşırtıcı.



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