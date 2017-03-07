Palabıyık’a rağmen
Avrupa'yı hedefleyen Antalyaspor karşısında Galatasaray'ın işi odukça zor gözüküyordu. Galatasaray maça kontrollü ve rakibine posizyon vermemek için başladı. Nitekim ilk 20 dakika iki takım da net bir posizyon bulamadı. Tudor'un gelişiyle artık yan pas ve boş paslar azalarak yerini, dikine ve sonuca gidecek paslara bıraktı.
Bruma'nın dikine pasında Josue'nin asisti ve Portekizli yıldızın plasesi ile skor 1-0 oldu. Ardından Eren'in füzesi takımı rahatlattı. Oyun tam Galatasaray'ın istediği gibi giderken, Chedjou'nun hatası, Mbilla'nın farkı bire indirmesine yetti. Ali Palabıyık pozisyonda Mbilla'nın, yaptığı faulü es geçti.
Tudor'u sahadan atması da tam bir fiyaskoydu.
PALABIYIK MAÇI KATLETTİ
İkinci yarı Antalya riskler alarak başladı ve Carole'nin sakatlanıp oyuna girdiği an golü o taraftan yedi. Orta sahada Selçuk ve Tolga'nın üretkenliği sıfır. Bruma olmasa Galatasaray kaleye gidemeyecek!
Yasin'in sahada varlığı ile yokluğu belli değildi.
Aslında herkes 2-2'ye razıyken Eren altın değerinde bir golle 3 puanı getirdi.
Bruma'nın oyundan atılması tam bir komedi. Ali Palabıyık, kararlarıyla maça damgasını vurdu. Maçı resmen katletti.
MAÇIN EN iYiSi SEMİH KAYA
Yerinde müdahelelerde bulundu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ALİ PALABIYIK
Çok kötü bir yönetim gösterdi.
- Haberler
- Yazarlar
- Evren Turhan
- Palabıyık’a rağmen
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Umutlar başka bahara 28 Şubat 2017, Salı Ligin zirvesinde ya tamam ya devam niteliğinde, iki takım için de çok önemli bir maçtı. Ancak Galatasaray için...
- Galatasaray kazanmak zorunda kazanacak! 26 Şubat 2017, Pazar Favori Beşiktaş gibi gözükse de üç puana daha çok ihtiyacı olan Galatasaray kritik 90 dakikadan zaferle ayrılır. Sarı-Kırmızılılar'da Sneijder ve Tudor kritik isimler. Birinin sahada, birinin kulübede doğru işler yapması Aslan için çok önemli
- Avantaj kaçtı 19 Şubat 2017, Pazar Taraftarların dört gözle beklediği hoca değişikliğinin ardından göreve gelen Igor Tudor için ilk sınavdı. Tudor...
- Rezaletin böylesi 13 Şubat 2017, Pazartesi Zirvedeki rakiplerinin hepsinin birden puan kaybettikleri bu haftada iyi ya da kötü oyunun farketmeyeceği sadece...
- Kupada fiyasko 05 Şubat 2017, Pazar Son üç sezonun kupa şampiyonu Galatasaray'ın bu sezonki gidişatıyla yine kupaya sahip olma şansı ne kadardı? Maç...