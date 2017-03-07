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Evren Turhan Evren Turhan
  • 07 Mart 2017, Salı

Palabıyık’a rağmen

Galatasaray için mutlak kazanılması gereken bir maçtı.
Avrupa'yı hedefleyen Antalyaspor karşısında Galatasaray'ın işi odukça zor gözüküyordu. Galatasaray maça kontrollü ve rakibine posizyon vermemek için başladı. Nitekim ilk 20 dakika iki takım da net bir posizyon bulamadı. Tudor'un gelişiyle artık yan pas ve boş paslar azalarak yerini, dikine ve sonuca gidecek paslara bıraktı.
Bruma'nın dikine pasında Josue'nin asisti ve Portekizli yıldızın plasesi ile skor 1-0 oldu. Ardından Eren'in füzesi takımı rahatlattı. Oyun tam Galatasaray'ın istediği gibi giderken, Chedjou'nun hatası, Mbilla'nın farkı bire indirmesine yetti. Ali Palabıyık pozisyonda Mbilla'nın, yaptığı faulü es geçti.
Tudor'u sahadan atması da tam bir fiyaskoydu.

PALABIYIK MAÇI KATLETTİ
İkinci yarı Antalya riskler alarak başladı ve Carole'nin sakatlanıp oyuna girdiği an golü o taraftan yedi. Orta sahada Selçuk ve Tolga'nın üretkenliği sıfır. Bruma olmasa Galatasaray kaleye gidemeyecek!
Yasin'in sahada varlığı ile yokluğu belli değildi.
Aslında herkes 2-2'ye razıyken Eren altın değerinde bir golle 3 puanı getirdi.
Bruma'nın oyundan atılması tam bir komedi. Ali Palabıyık, kararlarıyla maça damgasını vurdu. Maçı resmen katletti.

MAÇIN EN iYiSi SEMİH KAYA
Yerinde müdahelelerde bulundu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ALİ PALABIYIK
Çok kötü bir yönetim gösterdi.

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