Galatasaray kazanmak zorunda kazanacak!

Favori Beşiktaş gibi gözükse de üç puana daha çok ihtiyacı olan Galatasaray kritik 90 dakikadan zaferle ayrılır. Sarı-Kırmızılılar'da Sneijder ve Tudor kritik isimler. Birinin sahada, birinin kulübede doğru işler yapması Aslan için çok önemli



Türkiye nefesini tuttu, yarın TT Arena'da oynanacak derbiyi bekliyor... Ligin kaderini belirleyebilecek Galatasaray- Beşiktaş maçını, usta yazar Evren Turhan'a sorduk... Böyle derbilerin atmosferini defalarca yaşayan Turhan, saha ve seyirci avantajıyla Galatasaray'ın favori olduğunu söyledi. Fakat Beşiktaş'ın yüksek formuna ve yıldızlarına da dikkat çekmeyi ihmal etmedi.



Herkesin kilitlendiği derbide nasıl bir senaryo bekliyorsunuz?

Zevkli bir derbi olacak.. 2 takım da futbol oynamayı düşünen, gol arayan, ofansif futbolu seven takımlar. Daha çok ihtiyacı olan takım Galatasaray. Favori, Beşiktaş gibi gözükse de kendi sahasında oynayan Galatasaray daha avantajlı. Yarın üç puana daha çok ihtiyacı olan takım kazanır diye düşünüyorum. O takım da Galatasaray.



Beşiktaş kazanırsa, Siyah-Beyazlılar'a şampiyon diyebilir miyiz?

Beşiktaş kazanırsa lig bitmez ama %90 şampiyonluğu garantiler. Çok büyük bir avantaj elde ederler. Çünkü rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe arasında fark açılacak, artı bu iki takım psikolojik olarak lige havlu atacaklar. Şampiyonluk yarışlarında form kadar psikoloji de sonuçta çok önemli rol oynar.



Derbi öncesinde Galatasaray'ın artı ve eksileri nelerdir?

Galatasaray'ın artıları sakatlığı geçen Wesley Sneijder ve teknik direktör Igor Tudor. İkisi doğru işler yaparsa (biri sahada, diğeri kenarda) Galatasaray kazanır. Sarı-Kırmızılı takımın sıkıntısı ise çok basit gol yemesi. Tudor'un kısa sürede bu işe çözüm bulması zor. Bu nedenle defans oyuncularına büyük iş düşecek.



Derbi öncesinde Beşiktaş'ın artı ve eksileri nelerdir?

Beşiktaş'ın artıları Talisca, Quaresma ve Babel... Üçü de çok iyi oynuyor, skora direk etki yapıyor... Cenk Tosun ve Aboubakar da çok formda ve her hafta gol atıyolar. Ve Atiba faktörü var tabi ki de.. Eksileri ise defansın arasına ve arkasına havadan atılan toplarda savunma oyuncularının biraz ağır kalması.



TT Arena'da iki takım adına hangi yıldızlar ön plana çıkar?

Galatasaray'da Wesley Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok ve (oynarsa) Podolski'nin performansları belirleyici olacak. Muslera da takımı için her zaman kilit bir isim... Beşiktaş'ta ise Quaresma, Atiba ve Talisca ön plana çıkabilir. Cenk Tosun'un performansı da Beşiktaş açısından fazlasıyla önemli.